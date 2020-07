Riconoscete questa famosissima cantante? Qui era solo una bambina, in uno scatto condiviso sul suo profilo social.

Sono tanti i vip che, attraverso i propri profili social, condividono con i fan foto ricordo e scatti inediti del loro passato. Dagli anni tra i banchi di scuola, agli inizi della propria carriera, in tanti amano fare un tuffo nel passato proprio condividendone i ricordi con i propri followers. E, tra le foto ricordo più gettonate, ci sono senza dubbio quelle che li ritraggono da bambini. Scatti dolcissimi, come quello apparso qualche mese fa sul profilo Instagram di una delle cantanti più amate del mondo. Nel giorno del suo compleanno, lo scorso 30 marzo, il suo team ha pubblicato una foto della sua ‘versione mini’ per farle gli auguri in modo speciale. Avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Riconoscete questa famosissima cantante? Qui era solo una bambina, nello scatto postato su Instagram

Frangetta, capelli scuri ed un sorriso dolcissimo. Indossa un vestitino a quadri, nella foto in primo piano che, con ogni probabilità fa parte dell’annuario scolastico. Di chi stiamo parlando? Di una delle cantanti più amate e famose al mondo, che con la sua voce fa sognare i fan di tutto il pianeta. Oggi ha 52 anni, compiuti proprio a marzo, ma nella foto che vi mostriamo era solo una bambina. Sapreste dire di chi si tratta? Guardatela bene:

La foto è stata pubblicata dal team che gestisce la pagina della cantante. Di chi si tratta? Della meravigliosa Celine Dion! L’artista canadese, interprete dell’indimenticabile colonna sonora del film Titanic, My heart will go on, da piccina sfoggiava un acconciatura diversa da quella che porta oggi, ma lo sguardo e il sorriso sono inconfondibili. E voi, l’avevate riconosciuta prima che noi svelassimo il nome?