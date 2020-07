Sanremo 2021, un noto conduttore annuncia: “Mi presento ai provini come cantante”, ecco di chi si tratta.

Una notizia davvero inaspettata, quella che riguarda la prossima edizione del Festival di Sanremo. Edizione che sarà condotta per il secondo anno di seguito da Amadeus. Ai primi casting della prossimo Festival, si presenterà anche un noto conduttore, che vuole partecipare, per la prima volta nella sua vita, come cantante. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Sanremo 2021, un noto conduttore Claudio Lippi annuncia: “Mi presento ai provini come cantante”

Claudio Lippi parteciperà al prossimo Festival di Sanremo? A deciderlo sarà il conduttore e direttore artistico Amadeus, che sarà sul prestigioso palco dell’Ariston per la seconda edizione consecutiva. Ad anticiparlo è stato Tv Blog, che ha spiegato come Lippi avrebbe proprio intenzione di partecipare alla famosa gara canora italiana, tornando a quello che è stato il suo primo amore, la musica, prima di iniziare la carriera come conduttore. Ebbene, all’Adnkronos, Claudio Lippi ha confermato l’indiscrezione: “La musica è il mio primo amore e salire sul palco di Sanremo è un’emozione che voglio vivere prima di morire. Quindi si, mi presento alle selezioni come concorrente, farò i provini come tutti e poi vediamo che succede, vada come vada”. Il conduttore spiega di aver contattato Amadeus anche per l’edizione scorsa della kermesse, ma la chiusura delle selezioni era in dirittura di arrivo e non c’era il tempo materiale. Quest’anno, però, Lippi è pronto per inviare il provino realizzato da lui, con lo stesso brano che aveva in mente per lo scorso anno: “Uno di quelli che come pochi altri mi ha fatto piangere di commozione”

Riuscirà Claudio Lippi a realizzare il suo sogno partecipando a Sanremo 2021? Non ci resta che attendere le prossime news.