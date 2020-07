Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, ha dato inizio alla sua vacanza a Formentera: lo scatto pubblicato sui social ha scatenato la polemica.

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Sonia Bruganelli non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le accade. Non soltanto, spesso e volentieri, li rende partecipi della sua vita lavorativa, ma anche delle sue classiche giornate. Lo ha fatto anche pochissimi giorni fa. Quando, con un delizioso primo piano, la moglie di Paolo Bonolis ha informato i suoi sostenitori di essere arrivata a Formentera per la sua vacanza. La famiglia del conduttore romano, lo sappiamo, ha un rapporto davvero speciale con l’isola spagnola. È proprio per questo motivo che, già negli anni precedenti, ha deciso di trascorrere le vacanze estive proprio qui. Peccato che, appena pubblicato lo scatto, i suoi sostenitori non hanno perso occasione di poter generare una vera e propria polemica social. Ecco cosa è successo nel minimo dettaglio.

Sonia Bruganelli a Formentera per l’estate: è polemica social, ecco perché

Proprio pochissimi giorni fa, come dicevamo precedentemente, Sonia Bruganelli ha informato i suoi sostenitori di essere giunta a Formentera per le vacanze estive. Tramite un primo piano da urlo, la moglie di Paolo Bonolis non ha potuto fare a meno di rendere partecipi il suo pubblico social di questa incredibile novità. Purtroppo, però, appena condivisa la foto, su Instagram è scoppiata una vera e propria polemica social. Ma procediamo con ordine.

Ecco. È proprio questa la foto che, pochissimi giorni fa, Sonia Bruganelli ha pubblicato per annunciare ai suoi sostenitori dell’inizio delle sue vacanze estive. ‘Finalmente’, ha scritto a corredo di questo magnifico scatto che la ritrae sull’isola di Formentera. In un batter baleno, però, la foto in questione ha scatenato una vera e propria polemica social.

Stando a quanto si apprende dai commenti riproposti in alto, sembrerebbe che ci siano diverse persone che abbiano criticato a Sonia Bruganelli di essere andata in vacanza a Formentera e, quindi, all’estero, anziché restare in Italia dopo l’emergenza Coronavirus. Siete anche voi della stessa idea?