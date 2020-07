Stefano De Martino, la drastica decisione del napoletano dopo la seconda separazione da Belen Rodriguez: cos’è successo nel minimo dettaglio.

Adesso è proprio confermato: Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono nuovamente separati. Le loro strade si sono divise non soltanto fisicamente, dal momento che lui è Napoli per Made in Sud e lei è a Milano con suo figlio Santiago e la sua famiglia, ma anche mentalmente. Non sappiamo i reali motivi della loro decisione. Certo, in questi giorni, è inutile raccontarvelo, si è parlato spesso del presunto tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi. Ma dal momento che la questione è stata smentita e chiarita dai diretti interessati, continuano a restare ancora poco chiare le motivazioni della loro separazione. In attesa di scoprirlo e di sapere cos’è successo, è bene che voi sappiate che, pochissime ore fa, si è diffusa un’altra notizia molto importante. Stando a quanto si apprende da Giornalettismo, sembrerebbe che il bel De Martino abbia preso una drastica decisione dopo essersi separato dalla showgirl argentina. Ecco di che cosa parliamo.

Stefano De Martino, l’inaspettata decisione dopo la separazione da Belen

A distanza di poche settimane dalla notizia ufficiale della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, si è diffusa un’altra e clamorosa notizia che li riguarda. A lanciare lo scoop è stato Giornalettismo. Stando a quanto traspare, sembrerebbe che dopo l’addio alla showgirl argentina, il ballerino napoletano abbia preso un’importante decisione. Di che cosa parliamo? Semplice: sembrerebbe che Stefano abbia intenzione di vendere la sua barca. Soltanto un anno fa, la coppia aveva mostrato l’acquisto della lussuosa imbarcazione con un nome, tra l’altro, davvero importante per loro. Adesso, dopo la loro separazione, sembrerebbe che il bel De Martino sia seriamente intenzionato a volerla nuovamente rivendere.

A lanciare la notizia, come dicevamo precedentemente, è stato Giornalettismo. Che, tra l’altro, ha voluto svelare anche il costo della barca. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Stefano De Martino l’abbia messa in vendita per un totale di 295 mila euro. Una cifra davvero da urlo, c’è da dirlo, ma che ne vale davvero la pena!

Come stanno trascorrendo la loro estate?

Prima estate da separati per Belen e Stefano, ma la domanda sorge più che spontanea: come la stanno trascorrendo? Lui è Napoli, come dicevamo precedentemente, per l’impegno con Made in Sud. E, spesso e volentieri, si rifugia in barca con una compagnia davvero incredibile. Tra cui, a quanto pare, anche Mariana Rodriguez. L’argentina, dal canto suo, è impegnata con le registrazioni di Tu si que Vales. E, all’incirca una settimana fa, si è recata a Napoli e a Capri per il compleanno di Gianmaria Antinolfi. Con il quale, tra l’altro, è stata beccata in un bacio più che passionale.