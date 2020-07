Tomaso Trussardi, avete mai visto sua sorella Gaia? Chi è e chi ha sposato

Tomaso Trussardi, avete mai visto Gaia, sua sorella minore? Scopiamo insieme chi è, di cosa si occupa e chi è suo marito, noto attore italiano

Tomaso Trussardi è salito agli onori della cronaca rosa per essere diventato lo sposo di una delle conduttrici più amate qui in Italia, Michelle Hunziker. L’uomo è a capo del marchio di moda fondato da suo padre Nicola e che porta come marchio di fabbrica proprio il loro cognome. Fondata nel lontano 1911, la Trussardi è sempre stata un’azienda a conduzione familiare, infatti a Dante Trussarsi, fondatore del brand a un certo punto vi succederà il nipote Nicola, padre di Tommaso. Ora il marchio è guidato proprio dal marito di Michelle Hunziker, che però non è l’unico erede di Nicola. Tommaso ha infatti altre due sorella e un fratello venuto purtroppo a mancare prematuramente. Tommaso prima di avere tutto il controllo dell’azienda riunito sotto le sue mani, collaborava la fianco delle sorelle Beatrice e Gaia. Ed è proprio di Gaia che vi vogliamo parlare. La donna si occupava della direzione creativa del marchio, salvo poi decidere di allontanarsi dall’azienda di famiglia. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più su di lei.

Gaia Trussardi nasce nel 1980 da mamma Maria Luisa e papà Nicola. Ha tre fratelli, Beatrice, Tomaso e Francesco scomparso prematuramente nel 2003. Gaia è una donna molto riservata, nonostante il ruolo che ha ricoperto all’interno dell’azienda di famiglia. Gaia infatti all’età di 24 anni ha iniziato a lavorare presso la casa di moda Ufficio Stile di Milano con il compito preciso di seguire tutte le collezioni in fase di lancio. Successivamente, ha iniziato a dedicarsi all’azienda di famiglia, creata nel 1911 dal bisnonno Dante Trussardi. Dopo qualche anno, nel 2013, i fratelli l’hanno nominata direttrice creativa, lavorando tutti e tre gomito a gomito. Dopo 5 anni, però, la stilista ha deciso di abbandonare la casa di moda per dedicarsi ad altri progetti. Gaia coltiva da sempre la passione per i viaggi e quando era solo una ragazzina, ha deciso di trasferirsi a Londra per seguire i corsi di Sociologia. Lì ha incontrato l’imprenditore Ricardo Rosen di origini spagnole con cui poi si sposerà nel 2006. I due sono stati insieme per dieci anni, fino a quando nel 2016 non prendono la decisione di separarsi.

Solo un anno dopo, nel 2017 la stilista è stata avvistata per la prima volta accanto al noto attore Adriano Giannini, con il quale è nata una travolgente storia d’amore. Nel giugno del 2019 la rivista capitanata da Alfonso Signorini era pronta a scommettere su un futuro matrimonio tra i due ed effettivamente così è stato. A inizio agosto è arrivata la notizia di un matrimonio top secret e blindatissimo… Adriano Giannini è nato a Roma il 10 maggio 1971 ed è un noto attore. Negli anni ha ottenuto un grandissimo successo, sia sul piccolo che sul grande schermo, ma non solo. Adriano è infatti anche uno stimato doppiatore, basti pensare che è proprio lui a dare la voce a Joker, ne Il cavaliere Oscuro.Per quanto riguarda Gaia Invece, dopo aver abbandonato la casa di moda, si è dedicata alla sua più grande passione, la musica. Ha infatti creato una sua band, con lei come frontman, senza però mai abbandonare del tutto il mondo della moda. Per quando riguarda i social invece possiamo dirvi che alla donna piace molto condividere attimi della sua vita quotidiana sui social network e in particolare su Instagram. Vi consigliamo infatti di andare a fare un giro sul suo profilo per vedere di cosa si occupa e come trascorre le sue giornate.