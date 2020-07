Uomini e Donne, arrivano le parole inaspettate di Alessandro Graziani su Giovanna Abate: cosa ha dichiarato il bel pallavolista.

Il famoso dating show di Canale 5, lo sappiamo, è terminato poco più di un mese. Eppure, ci sono alcuni suoi protagonisti che continuano a far parlare di sé. È il caso, ad esempio, di Giovanna Abate. Che, a distanza di pochissime settimane, dalla scelta fatta nello studio televisivo di Uomini e Donne è al centro dell’attenzione di tutti per la sua relazione con Sammy Hassan. I due, lo sappiamo, sono uscita dal programma di Maria De Filippi mano nella mano, ma, a quanto pare, sembrerebbe che le cose tra di loro non stiano andando per il verso giusto. Non sappiamo cosa stia accadendo, sia chiaro. Anche perché la stessa diretta interessata ha tenuto a specificare che, finché la situazione non le sarà chiara, preferisce non proferire parola al riguardo. Tuttavia, sembrerebbe che ci sia una persona realmente interessata a questa situazione. Parliamo di Alessandro Graziani, ex corteggiatore della Abate. Che, in una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, si è lasciato andare a delle parole più che inaspettate sulla tronista romana. Ecco cos’è successo.

Uomini e Donne, le parole di Alessandro Graziani su Giovanna: che colpo di scena!

In attesa di scoprire cosa stia realmente accadendo tra Giovanna Abate e Sammy Hassan, in una sua recente intervista per Uomini e Donne Magazine, Alessandro Graziani, ex corteggiatore della tronista romana, si è lasciato andare a delle parole davvero inaspettate. Sin dal suo primo ingresso nello studio di Canale 5, il pallavolista genovese non ha mai nascosto il suo forte interesse per la bella Abate. Come, tra l’altro, non ha mai nascosto la sua delusione per l’eliminazione a pochi giorni dalla scelta finale. È proprio per questo motivo che, stando a quanto traspare dalle parole riportate dal settimanale, sembrerebbe che l’ex tentatore di Temptation Island sia intenzionato a scriverle in privato.

Proprio così come aveva fatto con Serena Enardu appena terminata la loro esperienza a Temptation Island Vip e, quindi, la fine della sua storia d’amore con Pago, anche con Giovanna Abate sembrerebbe che Alessandro Graziani sia intenzionato a scriverle in privato. Certo, il pallavolista genovese ha dichiarato di non stare aspettando che tra lei e Sammy le cose si mettano in chiaro per farsi avanti, ma, da diversi giorni, ha la volontà e il desiderio di scriverle soltanto per sapere come sta. ‘Ci siamo legati ed è una cosa che resta’, ha iniziato a dire il bel Graziani. Per poi concludere: ‘Se Giovanna dovesse volere un’amicizia sa che la porta è aperta’. Cosa ne penserà la bella Abate?