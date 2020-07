Alessia Marcuzzi in shorts incanta Instagram: pioggia di commenti per la conduttrice, in tanti notano quel ‘dettaglio’, ecco di cosa si tratta.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più importanti del palinsesto televisivo italiano, nonché una delle più amate dal pubblico. Nell’ultimo periodo è finita nell’occhio del ciclone per un gossip lanciato da Dagospia, secondo cui avrebbe avuto un flirt con Stefano De Martino. Stando all’indiscrezione bomba diffusa dal noto portale, la liaison tra la conduttrice e l’ex ballerino di Amici sarebbe stata la motivazione della fine del matrimonio tra lui e Belen Rodriguez. Dagospia ha diffuso addirittura alcuni dettagli sulla vicenda, spiegando anche le modalità con cui Belen avrebbe scoperto il tradimento. Il tutto, però, è stato smentito sia da Stefano che dalla conduttrice argentina, che in un primo momento era rimasta in silenzio. Silenzio anche da parte della Marcuzzi, che ha preferito non dire nulla su queste voci e si sta godendo in questi giorni un po’ di relax con la sua famiglia. Poco fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui indossa un paio di shorts bianchi. La foto ha letteralmente incantato i suoi followers, ottenendo una vera e propria pioggia di commenti, molti dei quali riferiti a un dettaglio che in tanti hanno notato: ecco di cosa si tratta.

Alessia Marcuzzi in shorts incanta Instagram: ecco qual è il dettaglio che in tantissimi hanno notato nel suo scatto

Alessia Marcuzzi è sempre molto presente e attiva su Instagram ed è solita condividere tutto quello che fa, passando dai momenti di lavoro a quelli più privati e familiari. In questi giorni in cui il suo nome è nell’occhio del ciclone del gossip, la conduttrice si sta limitando a pubblicare scatti e video della sua vacanza in famiglia, senza proferire parola sulle insistenti voci che la riguardano. Poco fa ha condiviso un nuovo post, in cui è in un favoloso hotel di Positano, affacciata sul mare. Nei due scatti pubblicati, Alessia indossa un paio di mini shorts bianchi con sopra un maglioncino rosso monospalla. Il suo look è casual ma affascinante, e lei è davvero bellissima, in una versiona acqua e sapone, senza trucco né particolari acconciature.

Tantissimi sono stati i like e i commenti per il post di Alessia, che nella didascalia ha specificato di essere stata fotografata dalla figlia Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti. Tra i tantissimi commenti arrivati, ce ne sono tanti riferiti a un dettaglio che non è certo passato inosservato.

In tantissimi, dunque, hanno notato l’incredibile somiglianza tra Alessia e Mia e lo hanno sottolineato nei loro commenti. Siete d’accordo anche voi?