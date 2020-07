In questa foto condivisa sul suo canale social ufficiale era soltanto una bambina, ma adesso è una amata cantante: sapete di chi parliamo?

Se si fa riferimento al fior fiore della musica italiana, il suo nome non può affatto non essere citato. Giovanissima, ma con un talento davvero inestimabile è, spesso e volentieri, al top delle classifiche musicali. Ma cos’è esattamente che fa impazzire così tanto il pubblico italiano? Beh, senza alcun dubbio, la sua immensa bellezza naturale, la classica ‘acqua e sapone’, potremmo dire, ma anche la sua smisurata bravura. Eppure, il suo percorso da cantante non è stato affatto facile, sia chiaro. Dapprima una delusione in un noto talent di Rai Due, poi il passato da cubista in terra calabrese ed, in seguito, il successo con un altro talent a cui ha preso parte e che ha dato il via alla sua immensa carriera. Avete già capito di chi parliamo? Si, è proprio lei. Che, sul suo canale social ufficiale, ha voluto condividere un’immagine di sé di quando era soltanto una bambina. Adesso, lo ripetiamo, è un’amata cantante, ma voi, a primo impatto, siete capaci a riconoscerla?

Amata cantante da bambina: sapete chi è?

Oltre a condividere incantevoli scatti che descrivono alla grande la sua immensa bellezza, sul suo canale social ufficiale, Elodie ha voluto condividere anche alcuni scatti che appartengono al suo passato. E che, soprattutto, ce la fanno rivivere quando era soltanto una bambina. Adesso, lo sappiamo, è una nota, apprezzatissima e, soprattutto, amata cantante del panorama musicale nostrano, ma l’avreste mai riconosciuta se noi non ve l’avessimo detto?

Ecco. Sono proprio questi gli scatti che, diverso tempo fa, Elodie ha voluto condividere con i suoi sostenitori su Instagram. In queste foto, si vede chiaramente, la cantante romana è davvero piccolissima, eppure già possiede alcuni tratti caratterizzanti della sua immensa bellezza.

Facciamo riferimento, ad esempio, agli occhietti vispi ed incantevoli. Oppure a quel sorrisetto più che dolce e tenero. Insomma, che dire? Sembrerebbe proprio che, in termini di bellezza, la fidanzata di Marracash sia sempre stata la regina. Siete d’accordo?