Caterina Balivo su Instagram ha fatto impazzire i suoi fan con meraviglioso scatto al mare: la conduttrice è senza trucco ed indossa un bikini nero molto bello, date un’occhiata al post!

Sempre attiva sui social e sempre splendida: la famosa Caterina Balivo si sta godendo le vacanze estive in Italia insieme alla sua famiglia e sta regalando meravigliosi scatti ai suoi 1 milione e 400 mila followers! La conduttrice Rai ha salutato, negli ultimi giorni di maggio, i suoi telespettatori: dal prossimo anno non sarà più al timone del suo ‘Vieni da me’, il programma d’intrattenimento che ha condotto dal 2018 fino ad oggi. Nell’ultima puntata andata in onda ha salutato tutti con parole davvero toccanti: secondo alcune indiscrezioni pare che la napoletana attualmente sia in attesa di una proposta lavorativa. E mentre aspetta di sapere cosa le riserva il futuro, la splendida presentatrice si gode il sole ed il mare sfoggiando i suoi più bei costumi: proprio pochi minuti fa si è mostrata con un bikini nero che ha lasciato senza parole i suoi fan. Date un’occhiata.

Caterina Balivo senza trucco, il bikini nero infiamma Instagram: “Stupenda”

Caterina Balivo è in vacanza con la famiglia e sui social è sempre molto attiva: sta pubblicando post meravigliosi di paesaggi, fotografie e suoi scatti davvero mozzafiato. Proprio negli ultimi minuti ha mostrato a tutti dove si trova e cosa indossa: con un panorama davvero magnifico, la conduttrice è in primo piano ed indossa un bikini nero che ha fatto girare la testa ai followers. Curiosi di vedere cosa ha pubblicato? Ecco il post:

Chi ha apprezzato non poteva non commentare: “Sei bellissima”, “Sei disegnata stupenda sempre più bella”, “Che gran bella,donna. Sempre giovane bella e due gambe stupende. Complimenti tesoro” sono alcuni dei complimenti che ha ricevuto la Balivo.