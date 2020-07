Pochissime ore fa, Federica Nargi ha raccontato sul suo canale social ufficiale di uno spiacevole imprevisto accadutole: cos’è successo.

Insieme alla bellissima Costanza Caracciolo, Federica Nargi è stata una delle protagoniste indiscusse delle precedenti edizioni di Striscia la Notizia. Giovanissima d’età, ma con una bellezza davvero impressionante, la bella romana è stata una delle veline che, ancora adesso, decanta di un successo davvero assoluto. Seppure attualmente sia poco presente sul piccolo schermo per dedicare più tempo alla sua splendida famiglia, la Nargi vanta di un seguito più che clamoroso. Non soltanto, infatti, è testimonial di diversi brand e modella per numerose marche di biancheria intima o costumi da bagno, ma, soprattutto su Instagram, Federica è una vera e propria star. Con i suoi adorati sostenitori, la compagna di Alessandro Matri condivide praticamente di tutto. Motivo per cui, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di raccontare uno spiacevole imprevisto di cui è stata protagonista. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme!

Federica Nargi, spiacevole imprevisto in vacanza: cosa le è successo

Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, Federica Nargi è sempre molto attiva. E non perde mai occasione di poter rallegrare i suoi fantastici sostenitori con tutto quello che le accade. Non soltanto, quindi, sorprendenti scatti fotografici o, magari, imperdibili siparietti con Alessandro Matri, ma anche veri e proprio racconti che riguardano le sue giornate. Insomma, la sua quotidianità per intenderci. È proprio per questo motivo che, come detto anticipatamente, l’ex velina di Striscia la Notizia non ha potuto fare a meno di aggiornarli di uno spiacevole imprevisto accadutole mentre era in vacanza ad Ostuni. Proprio in questi giorni, stando a quanto trapelato dalle sue immagini su Instagram, la romana, in compagnia della sua famiglia e di alcuni amici, è in Puglia per godersi un po’ delle bellezze dell’Italia. Tuttavia, il clima gioioso e super rilassante di questi ultimi giorni, purtroppo, è stato rovinato da questo triste e brutto inconveniente. Ovviamente, nulla di molto grave o di irreparabile, sia chiaro. Ma bando alle ciance! Diamoci uno sguardo molto più da vicino. E scopriamo cos’è successo nel minimo dettaglio.

Sono proprio queste le parole che Federica Nargi, pochissime ore fa, ha voluto scrivere ai suoi sostenitori, parenti e amici. Venerdì mattina, a quanto pare, all’ex velina di Striscia la Notizia è stato clonato il numero di telefono. Pertanto, l’avviso che la compagna di Matri vuole dare è quello di non chiamarla affatto sul numero vecchio. Dal momento che, purtroppo, non è lei a rispondere.

