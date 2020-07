Tutto rimandato per Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, il cavaliere l’ha annunciato solo adesso: ecco le sue parole a Uomini e Donne Magazine

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono stati una delle coppie protagoniste nella stagione appena trascorsa del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere, ventiseienne originario di Forte dei Marmi, ha accettato di corteggiare la Galgani quando la De Filippi si è inventata un nuovo format per il suo programma, permettendo ad alcuni corteggiatori ‘sconosciuti’ di corteggiare Gemma o Giovanna. Vivarelli ha deciso così di presentarsi con il soprannome Sirius e di corteggiare la famosa dama di Uomini e Donne. Nicola non era l’unico pretendente, ma alla fine, sia per la sua bellezza che per il suo carattere, è riuscito a spuntarla e la Galgani sembra anche molto presa da lui. La loro relazione prosegue, anche se a distanza. Il programma della De Filippi, infatti, è fermo per le vacanze estive e ritornerà a settembre.

Gemma e Nicola, tutto rimandato: le parole del cavaliere

I due protagonisti del trono over di Uomini e Donne proseguono la loro conoscenza. Non sappiamo ancora se sia arrivato o meno il tanto agognato bacio, ma di sicuro i due stanno continuando a sentirsi dopo la fine del programma. La distanza, però, resta uno dei problemi della coppia. Nicola, infatti, vive a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, mentre la Galgani, dopo un breve soggiorno a Roma, è tornata nel suo paese, a Torino. Il cavaliere, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato: “La mia storia con Gemma sta andando avanti, ovviamente con qualche difficoltà legata alla distanza. Tutto questo ci porta a sentire la mancanza l’uno dell’altra. Mi manca la sua presenza fisica. Mi piacerebbe condividere con lei tutto questo”.

Il cavaliere poi ha ammesso: “Sono parecchi mesi che sono fermo per il mio lavoro e, a causa di questo, non sono riuscito come desideravo, a portare Gemma a Santorini, viaggio che abbiamo dovuto almeno per il momento rimandare“. Vacanze rimandate dunque per i due protagonisti del trono over, i quali avranno modo di recuperare quando il programma tornerà in onda.