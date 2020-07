Iva Zanicchi disperata: “Chiamo i pompieri”, cos’è successo

Iva Zanicchi pubblica un video su Instagram in cui appare disperata: “Ora chiamo i pompieri”, ecco cos’è successo alla cantante

Iva Zanicchi, meglio conosciuta anche come l’Aquila di Ligonchio o l’Amalia Rodrigues italiana, è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. Possiede un timbro vocale quasi tenorile ed inoltre è dotata di grande grinta e personalità. Nel corso della sua carriera ha spaziato tra i generi musicali più diversi, dal blues alla musica melodica, fino alla musica pop e alle canzoni dedicate ai bambini. Nel 1970 è stata definita da Alighiero Noschese come “il pollice della canzone italiana”, ossia una delle personalità musicali italiane più importanti, insieme con Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Milva. Di recente, oltre che con la musica, la Zanicchi è stata impegnata anche con la televisione nelle vesti di opinionista.

Iva Zanicchi disperata: brutta disavventura per la cantante

Nella giornata di ieri, il maltempo si è abbattuto su alcune regioni italiane, in particolare sull’Emilia Romagna e sulla Lombardia. Temporali estivi che sono durati poco, ma che sono stati intensi ed hanno provocato anche parecchi danni. Anche la Zanicchi è stata travolta dal maltempo. L’Aquila di Ligonchio si è fatta filmare dal compagno, Fausto Pinna, con il quale è legata dal 1986, mentre cercava di allontanare l’acqua dal suo garage. La cantante è apparsa totalmente disperata e nel video, pubblicato sul suo account Instagram, ha dichiarato: “Oggi, 11 luglio, guardate cosa succede davanti al mio garage. Dieci minuti di pioggia di grandine e guarda che disastro! Si sono chiusi tutti i tombini, è stata la fine del mondo“. La cantante ed opinionista televisiva poi ha aggiunto: “Ora chiamo i pompieri“. La situazione, infatti, sembrava veramente grave e addirittura la Zanicchi ha dichiarato che anche il suo cane era abbastanza impaurito. Fortunatamente, però, la situazione sembra essere ritornata alla normalità. Come dichiarato dalla stessa Iva, l’acquazzone è durato solo dieci minuti, poi è tornato il sole.

Il video, come abbiamo detto, è stato girato dal compagno della cantante, Fausto Pinna. I due sono legati sentimentalmente dal 1986. Prima di Fausto, la Zanicchi è stata sposata con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia, Michela, nata nel 1967 che le ha dato due nipoti: Luca e Virginia. Con Fausto c’è un bellissimo rapporto e in una recente intervista al programma di Piero Chiambretti su Rete 4 ha dichiarato: “Fausto e io stiamo bene così, ci sosteniamo, ci nutriamo, cioè, lui nutre me perché è un cuoco sopraffino. Dopo quarant’anni insieme ridiamo ancora moltissimo. Non è già “tanta roba”, come dicono i ragazzi di oggi?”.