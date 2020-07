Mara Venier, l’indiscrezione svelata dal giornalista Roberto Alessi: “Pare che abbia deciso…”, ecco di cosa si tratta, le parole del noto opinionista televisivo.

Mara Venier è reduce da una stagione televisiva davvero al top. La conduttrice di Domenica In ha registrato numeri davvero eccezionali per il suo programma, che è stato uno dei più seguiti di questa particolare difficilissima annata. L’emergenza Coronavirus, infatti, ha segnato in modo significativo tutti i settori lavorativi, compreso quello televisivo, con numerosi programmi sospesi. Non è stato così per il talk domenicale di Rai Uno, che ha continuato ad andare in onda nonostante il lockdown, adottando una serie di restrizioni, come le interviste fatte in collegamento video, oppure in studio mantenendo le distanze. La stagione si è conclusa da poco ed è stata un grande successo, anche grazie alla simpatia e alla genuinità di ‘zia Mara’, che ha saputo come sempre metterci del suo e ha lavorato sempre con grande passione, anche quando, nell’ultimo mese, si è trovata a dover affrontare la frattura del piede sinistro. La Venier è infatti riuscita ad andare in onda anche con il piede fasciato e ha portato a termine l’edizione di Domenica In. Ora che il programma è finito, la conduttrice ha preso una decisione, così come svelato dal giornalista Roberto Alessi su Novella 2000: ecco di cosa si tratta.

Mara Venier, l’indiscrezione svelata da Roberto Alessi: “Pare che abbia deciso…”, ecco di cosa si tratta

Roberto Alessi, noto giornalista e opinionista televisivo dei programmi di Barbara D’Urso, ha svelato su Novella 2000 un’indiscrezione che riguarda Mara Venier. Stando alle parole riportate dal giornalista nella sua rubrica ‘Up and Down’, la conduttrice avrebbe preso una decisione dopo le fatiche dell’ultima stagione televisiva: “Pare che Mara abbia deciso di passare l’Agosto in Versilia con il marito Nicola Carraro. Pare che abbia chiesto a un’amica di trovarle una casa a Vittoria Apuana”. Alessi ha svelato dunque in anteprima il luogo dove Mara Venier e suo marito intendono trascorrere le vacanze, per la gioia di tutti i versiliesi, che di certo trarranno vantaggio dalla presenza di una celebrità come la ‘zia Mara’.

Alessi ha anche svelato che la conduttrice riceverà un’accoglienza molto calorosa, con cene e rinfreschi dedicati a lei: “Mara, scappa!”, ha concluso ironicamente il giornalista.