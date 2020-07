Romina Carrisi in costume al mare: un ‘fastidioso particolare’ non passa inosservato, ecco di cosa si tratta, pioggia di like per lo scatto da urlo della figlia di Al Bano.

Romina Carrisi è l’ultima figlia nata dal matrimonio tra Al Bano e Romina Power. Una storia d’amore, quella tra i due artisti, che ha fatto appassionare milioni di italiani nel corso degli anni, e dalla quale sono nati 4 figli: Ylenia, scomparsa in circostanze misteriose nel 1993, Yari, Cristel e Romina Jolanda, che porta anche il nome di nonna Jolanda, la mamma di Al Bano, morta alcuni mesi fa. Bellissima come sua madre e dalla personalità forte come quella del papà, Romina è una vera e propria forza della natura, e si divide tra le sue passioni per la fotografia, la scrittura e la recitazione, strada che ha intrapreso diverso tempo, trasferendosi per un periodo anche a Los Angeles. Molto attiva anche sui social, Romina aggiorna costantemente il suo profilo Instagram da oltre 100mila followers, pubblicando speso foto e video della sua vita quotidiana e del suo lavoro. Poco fa, ad esempio, ha condiviso un post in cui è al mare e indossa un costume. Nello scatto, però, c’è un ‘fastidioso particolare’ che non è certo passato inosservato: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Romina Carrisi in costume al mare: il ‘fastidioso particolare’ non passa inosservato, ecco di cosa si tratta

Romina Carrisi ha pubblicato poco fa uno scatto che ha fatto impazzire e allo stesso tempo divertire i suoi followers. La giovane e bellissima figlia di Al Bano e Romina Power si è lasciata immortalare mentre è in spiaggia, in riva al bellissimo mare della Croazia. Nella foto indossa un costume nero e un paio di stilosissimi occhiali da sole. La sua espressione sembra piuttosto seria e ‘misteriosa’ e la sua bellezza è davvero indiscutibile. Ma la particolarità dello scatto sta in un ‘fastidioso dettaglio’ che è impossibile non notare. Stiamo parlando della minuscola zanzara appoggiata sulla spalla di Romina, che probabilmente sta per pizzicarla. E’ lei stessa a farne notare la presenza nella didascalia del suo post: “Trova l’intruso”, scrive la figlia d’arte, che aggiunge poi l’immagine del piccolo insetto accanto alle sue parole.

Tantissimi i like e i commenti allo scatto di Romina Carrisi, con i suoi fan che non hanno potuto fare a meno di notare la zanzara, ma anche e soprattutto la sua incredibile bellezza.