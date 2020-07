Sul suo canale social ufficiale, Samanta Togni ha raccontato di uno spiacevole incidente accaduto a suo marito Mario in vacanza a Dubai.

Se si parla di Ballando con le Stelle, Samanta Togni non può affatto non essere presa in considerazione. Vera e propria presenza fissa dell’amato talent show di Rai Uno, la giovane romana è stata, per diversi anni, una delle eccellenti ballerine professioniste del programma. Purtroppo, ogni cosa, però, è destinata a terminare. E, proprio pochissimi mesi fa, la bellissima Togni ha annunciato il suo addio a Milly Carlucci e, quindi, allo show. Tuttavia, nonostante questo, sul suo canale social ufficiale, Samanta non perde mai occasione di poter comunicare ed interagire con i suoi numerosi sostenitori. Seppure dietro lo schermo del suo telefono cellulare, la ballerina, spesso e volentieri, si diletta a rendere partecipi i suoi followers della sua vita. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, nel raccontare la sua vacanza a Dubai in compagnia di suo marito Mario Russo, la Togni ha raccontato di uno spiacevole incidente di cui l’uomo è stato protagonista. Cerchiamo di capirne di più molto più da vicino.

Samanta Togni, spiacevole incidente per suo marito a Dubai: cos’è accaduto

Senza alcun dubbio, per Samanta Togni e Mario Russo è una vacanza davvero indimenticabile quella che stanno vivendo in questi ultimi giorni. Per la prima estate da marito e moglie, i due piccioncini hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo negli Emirati Arabi. Ed, in particolare, a Dubai. È proprio per questo motivo che, sul suo canale social ufficiale, l’ex ballerina di Ballando con le Stelle non perde mai occasione di poter condividere con i suoi sostenitori tutte le bellezze e le emozioni che questo splendido posto sa regalare. Non soltanto, quindi, cene imperdibili su grattacieli e panorami da sogno, ma anche un mare dalle acque davvero paradisiache. Ma non è affatto finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, la bella Togni non ha potuto fare a meno di raccontare uno spiacevole incidente di cui è stato protagonista suo marito.

‘Mario ti ha pizzicato la medusa per caso?’, chiede Samanta Togni a suo marito. ‘Era piccola’, si giustifica il medico chirurgo. Ecco. È proprio questo lo spiacevole incidente di cui il consorte dell’ex ballerina di Ballando con le Stelle è stato protagonista in vacanza a Dubai. Tuttavia, nonostante questo piccolo incidente di percorso, la romana non ha affatto perso la sua ironia. ‘Strano. Eppure l’hanno detto che è pieno di meduse e lui ‘amore, vieni, vieni anche tu’, col cavolo’, ha continuato a dire Samanta.