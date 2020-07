Tara Gabrioletto dopo l’addio a Cristian Gallella: la drastica decisione

Pochi giorni dopo l’addio ufficiale a Cristian Gallella, Tara Gabrioletto ha preso un’importante e drastica decisione: cos’è successo.

Tara Gabrioletto e Cristian Gallella hanno formato, per diversi anni, la coppia più bella nata all’interno degli studi di Uomini e Donne. Dopo un percorso televisivo abbastanza turbolento, dati i loro caratteri molto forti ed istintivi, l’ex tronista e corteggiatore del famoso dating show di Canale 5 ha fatto ricadere la sua scelta sulla bellissima e giovanissima vicentina. Da quel momento, hanno costruito una splendida storia d’amore. Che, tra l’altro, non ha superato pochissimi ostacoli. A partire, quindi, dall’isola delle tentazioni di Temptation Island. Fino all’accusa di tradimento ed, infine, la prova de L’Isola dei Famosi. Cristian e Tara erano innamoratissimi. E il loro amore ha superato, quindi, tantissime prove. A quanto pare, l’ultima non è stata affatto facile superarla. Perché, come annunciato dal bel modello, i due si sono separati. A distanza di pochissimi anni dal loro matrimonio, purtroppo, i due si sono detti addio. Motivo per cui, pochissime ore fa, Tara ha voluto rendere partecipi i suoi sostenitori di una drastica decisione presa subito dopo la separazione. Ecco di che cosa parliamo.

Tara dopo l’addio a Cristian: l’inaspettata decisione

Sin dalla loro scelta negli studi di Uomini e Donne, Tara e Cristian sono andati a convivere. Entrambi giovanissimi, ma davvero innamoratissimi, hanno fatto l’importante passo di andare a vivere insieme. E, dopo qualche anno, di trasferirsi a Roma. Seppure la Capitale non sia città d’origine di nessuno dei due, i giovani ragazzi hanno provato proprio qui a rifarsi una nuova vita. E a cercare, com’è giusto che sia, un giusto equilibrio. È proprio per questo motivo che, subito dopo la separazione da Cristian, Tara non ha potuto fare a meno di prendere un’importante e drastica decisione. A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, pochissime ore ha, ha voluto raccontarlo ai suoi sostenitori su Instagram. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Qualche giorno fa, l’avevamo vista salutare i suoi amici di Roma e dir loro di aver lasciato un pezzo di cuore. Pochissime ore fa, invece, l’abbiamo visto in viaggio. Ecco, ma cosa avrà combinato Tara? A raccontare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, tramite diverse IG stories sul suo canale social ufficiale, ha confessato di aver lasciato Roma e di essere ritornata a vivere a Vicenza. Certo, non dai suoi genitori, come ha tenuto a specificare, ma ha preso una bella casetta. Che, come ha raccontato, appena sarà pronta, farà immediatamente vedere ai suoi fans.