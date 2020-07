In quest’ultima foto su Instagram, Wanda Nara si immortala con una scollatura da urlo in primo piano, ma dallo specchio si intravede il Lato B.

Bellissima, anzi bellissima in questa ultima foto su Instagram, Wanda Nara. Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, l’argentina non perde mai occasione di poter sbandierare ai quattro venti la sua smisurata bellezza. Il suo profilo Instagram, lo sappiamo, ne ha davvero tantissime di foto che la mettono chiaramente in evidenza. Ed anche quest’ultima, condivisa tra l’altro pochissime ore fa, lo sottolinea in modo più che eccezionale. Ecco, ma per quale motivo? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che il selfie della bellissima moglie di Mauro Icardi è davvero rovente. Certo, non soltanto per la scollatura da urlo in primo piano, ma anche per il Lato B che si intravede dallo specchio. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Guardare per credere, cari lettori e lettrici.

Wanda Nara, scollatura da urlo e Lato B in mostra nello specchio: che incanto!

Una cosa è certa: in questa ultime foto su Instagram, così come in tutte le altre, Wanda Nara è davvero bellissima. Ritornata nella sua immensa casa parigina, l’argentina non perde mai occasione di poter mostrare ai suoi sostenitori la sua quotidianità. E così tra incantevoli bagni in piscina e pomeriggi rilassanti in sauna, la moglie di Mauro Icardi è solita condividere degli scatti fotografici davvero fantastici. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Con indosso un costume più che mozzafiato, la bellissima Nara ha lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori. Sapete perché? Diamoci uno sguardo insieme!

Un selfie a dir poco rovente, no? Ma non soltanto per la scollatura da urlo in primo piano, sia chiaro. Ci avete fatto caso anche voi che dallo specchio si intravede il Lato B dell’argentina. E che Lato B, oseremmo dire! Inutile dirvi che, in un batter baleno, lo scatto ha letteralmente scatenato i fan. Che, senza pensarci due volte, hanno bombardato di likes e di commenti di apprezzamento la foto.