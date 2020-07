Alessia Marcuzzi rapsice lo sguardo dei followers: maglione monospalla e niente reggiseno, gli scatti che la conduttrice ha pubblicato su Instagram lasciano senza fiato.

Alessia Marcuzzi è senza dubbio uno dei personaggi del momento. La conduttrice è già famosa e super seguita per il suo lavoro, ma nell’ultimo periodo è finita nell’occhio del ciclone per alcuni gossip che la riguardano. Stando a un’indiscrezione bomba lanciata da Dagospia, infatti, Alessia avrebbe avuto un flirt con Stefano De Martino, causando così indirettamente la fine del matrimonio tra il conduttore di Made In Sud e Belen Rodriguez. Dagospia ha diffuso anche i dettagli di questa notizia, che è stata però smentita sia da Stefano, con un video pubblicato su Instagram, sia da Belen, che ha scritto un lungo post chiarificatore. Le voci su questa vicenda, però, non si placano, e la Marcuzzi ha deciso di rispondere con il silenzio, pubblicando solo scatti e video che la ritraggono serena e sorridente mentre trascorre le vacanze in costiera amalfitana con la sua famiglia. Con lei sempre presente il marito Paolo Calabrese e i suoi due figli, Tommaso e Mia, nati dalle relazioni della conduttrice con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti. Uno degli ultimi scatti pubblicati da Alessia ha rapito lo sguardo dei followers, perché la ritrae con un maglione monospalla e senza reggiseno: scopriamolo insieme!

Alessia Marcuzzi rapisce lo sguardo dei followers: maglione monospalla e niente reggiseno, ecco gli scatti da urlo

Alessia Marcuzzi sa sempre come far impazzire i suoi fan. La conduttrice è molto presente e attiva sui social e spesso pubblica foto e video che mettono in mostra tutta la sua bellezza ed eleganza. Qualche ora fa sul suo profilo Instagram è apparso un nuovo post, in cui la Marcuzzi si mostra in tutto il suo fascino. Si tratta di due immagini, che le sono state scattate dalla piccola Mia, nelle quali Alessia è affacciata alla terrazza di uno splendido hotel di Positano e indossa un paio di shorts bianchi con sopra un maglioncino rosso monospalla. Un look particolarmente semplice e casual, accompagnato da un viso completamente struccato, acqua e sapone. La particolarità delle immagini è che la conduttrice è evidentemente senza reggiseno, il che ha fatto impazzire i suoi fan.

Tantissimi sono stati i like e i commenti che hanno invaso il post di Alessia, sottolineandone appunto la bellezza e la sensualità. Siete d’accordo anche voi?