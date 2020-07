Anna Tatangelo decide di rompere il silenzio e di rispondere alla notizia del suo nuovo fidanzamento: le sue parole su Instagram.

In questo ultimo periodo, Anna Tatangelo è completamente al centro dell’attenzione di tutti. Non soltanto per l’uscita del suo nuovo singolo ‘Guapo’, che, tra l’altro, sta ottenendo un successo davvero smisurato, ma anche per la sua vita sentimentale. Definitivamente conclusa la storia d’amore con Gigi D’Alessio diversi mesi fa, sembrerebbe che la cantante di Sora abbia ritrovato il sorriso accanto ad uno dei suoi musicisti. Stando a quanto si apprendeva dal settimanale Diva e Donna, sembrava che tra i due non ci sia stato più soltanto un rapporto di amicizia e di stima reciproca, ma molto di più. Ecco, ma è davvero così? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, ha deciso di rispondere a queste voci che la vedrebbero impegnata in un nuovo fidanzamento. Ecco le sue parole nel minimo dettaglio.

Anna Tatangelo, tutta la verità sul suo nuovo fidanzamento: le parole social

Soltanto pochissimi giorni fa, Anna Tatangelo è stata al centro di una clamorosa indiscrezione. Stando a quanto si è appreso dal settimanale Diva e Donna, sembrerebbe che, dopo la chiusura definitiva della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, la giovane cantante di Sora abbia ritrovato il sorriso accanto ad un suo musicista. Tra i due, come dicevamo precedentemente, c’è sempre stato un rapporto di amicizia e di stima reciproca. Eppure, secondo il settimanale, esso si sarebbe tramutato in qualche cosa di molto di più. Ecco, ma è davvero così? Nient’affatto! Anzi, a svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, sul suo canale social ufficiale, ha deciso di raccontare tutta la verità su questo nuovo e presunto fidanzamento.

Stando a quanto si apprende dalle parole della Tatangelo in queste sue recentissime Instagram Stories, sembrerebbe che non sia affatto veritiera la notizia del suo nuovo fidanzamento. Lei e il suo musicista, a quanto pare, si conoscono da vent’anni, ma non c’è affatto nulla di loro.