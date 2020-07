La foto su Instagram di Belen lascia i fan senza parole e la didascalia nasconde un messaggio segreto?

Belen Rodriguez è al centro dell’attenzione mediatica in questi giorni. La fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino e il nuovo flirt sono l’argomento più interessante del gossip dell’estate 2020. Su Instagram la showgirl argentina però fa finta di niente e continua a pubblicare normalmente scatti che la ritraggono bellissima. Proprio come l’ultimo, risalente a qualche ora fa, in cui Belen è seduta su una staccionata con un abito a fiori e un mood super vacanziero.

L’estate di Belen su Instagram

La Rodriguez sta trascorrendo dei giorni in tranquillità. Prima ha raggiunto il sud Italia per una gita in barca (dove è stata paparazzata mentre baciava Gianmaria Antinolfi) ora la vediamo in mezzo al verde in quella che sembra essere una gita di relax. Vestito a fiori bianco, fisico mozzafiato e uno spacco che ha del vertiginoso. I fan, neanche a dirlo, impazziscono di gioia e commentano positivamente la foto, riempiendola di complimenti.

Dias Hermosos

Proprio Belen in questa foto pubblicata su Instagram scrive “Dias Hermosos” ossia bellissimi giorni. Che sia un augurio ai fan oppure una descrizione delle belle giornate che sta vivendo non è dato saperlo. Sicuramente la showgirl ha smesso da tirare frecciatine all’ex, Stefano De Martino, anche perché pare che la storia con Antinolfi proceda bene.

Belen e Antinolfi: come si sono conosciuti?

Per altro da poco sono uscite delle importanti e succulente rivelazioni su come lei e Gianmaria si siano conosciuti. Pare che sia tutto merito di Mattia Ferrari, un caro amico di Belen.

Secondo lo scoop di Chi, sempre sul pezzo sulle vicende di gossip inerenti la Rodriguez, pare che lei inizialmente non fosse molto convinta, ma che si sia poi lasciata convincere nonostante il legame tra Antinolfi e Dayane Mello. Dopo un primo appuntamento, pare che lui abbia iniziato una corte sfrenata verso la bella argentina e alla fine davanti a così tanto amore lei sarebbe capitombolata.

Intanto Stefano De Martino continua la sua vacanza in solitaria e avvisa i fan che se si dovesse innamorare lo farà sapere. Smentisce e cala così il gossip che lo voleva come traditore di Belen con Alessia Marcuzzi. Insomma, per la ex coppia di ferro Rodriguez De Martino sembrano non finire mai!