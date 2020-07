In una sua recente intervista, Bruno Vespa ha fatto un’inaspettata confessione su Belen Rodriguez: il conduttore televisivo l’ha raccontato solo adesso.

È una delle donne più belle del panorama artistico nostrano, Belen Rodriguez. Raffinatezza, eleganza e fascino: sono queste le principali caratteristiche che rendono unico il suo personaggio. E che, tra l’altro, le permettono di essere una delle donne più richieste e ricercate nei programmi televisivi. Ogni sua ospitata, ogni sua conduzione, lo sappiamo, diventa sempre un vero e proprio successo. E lo sa bene Bruno Vespa. Che, a distanza di tempo di averla ospitata nello studio di Porta a Porta, ha fatto un’inedita confessione su di lei. In una sua recentissima intervista per Huffington Post, il conduttore del talk secolare di Rai Due, oltre a parlare di politica, del suo libro e di molto altro ancora, non ha potuto fare a meno di citare la giovanissima Rodriguez. E di svelare un particolare aneddoto su di lei. Di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme. Non ve ne pentirete affatto!

Belen, la confessione inedita di Bruno Vespa: l’ha raccontato solo adesso

Soltanto alcuni anni fa, Belen Rodriguez è stata ospite di Bruno Vespa e del suo talk ‘Porta a Porta’. Ecco. È proprio in merito a quest’occasione che, in una sua recentissima intervista per Huffington Post, il conduttore televisivo non ha potuto fare a meno di fare un’incredibile confessione. Sono passati anni dall’ospitata, lo abbiamo già detto. Eppure, soltanto adesso, il buon Vespa ha deciso di raccontarlo e svelarlo pubblicamente. Ma di che cosa parliamo esattamente? Sappiamo che la giovanissima argentina decanta di un fascino davvero irresistibile. Di fronte al quale ciascuno uomo deve fare i conti. E lo sa bene il buon Bruno Vespa. Che, parlando di bellezza ad Huffington Post, non ha potuto fare a meno di ricordare Belen e della sua ospitata a ‘Porta a Porta’. Ecco le sue parole.

‘Quando ho ospitato Belen a Porta a Porta mi sono reso conto che la sua presenza avrebbe riempito lo studio anche se fosse rimasta zitta dal primo all’ultimo minuto’, sono proprio queste le parole che Bruno Vespa ha utilizzato per ricordare l’ospitata di Belen nel suo show di diversi anni fa. Per poi continuare: ‘Questo non ha influito sulla mia conduzione. Però è stato sufficiente a ricordarmi che la bellezza può essere anche usata come un’arma di potere’.