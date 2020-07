Belen Rodriguez fa impazzire i suoi fan con una ripresa dall’alto: si trova dietro le quinte di Tu Si Que Vales, è meravigliosa!

La famosa argentina Belen Rodriguez è diventata ormai un personaggio affermato nella tv italiana: ha cominciato la sua carriera a soli 17 anni, nel 2001, come modella in Argentina. Si è trasferita in Italia nel 2004 ed iniziò a lavorare subito per importanti marchi: la sua bellezza ha fatto scalpore e sin da subito è diventata una delle modelle più amate in Italia e nel mondo. Il suo debutto televisivo è avvenuto nel 2006 con ‘TeleBoario’ ma in poco tempo arrivò negli show più famosi come La Tintoria su Rai Tre, Pirati, poi ha partecipato come concorrente de L’Isola dei Famosi nel 2008. La sua carriera è stata un crescendo ed oggi è uno dei volti protagonisti di Tu Si Que Vales: in questi giorni si stanno registrando le nuove puntate. Belen è sempre uno schianto: ecco come si è mostrata dietro le quinte pochi minuti fa.

Belen Rodriguez, incantevole abito scollato dietro le quinte a Tu si que vales

E’ sempre incantevole Belen Rodriguez: pochi minuti fa ha aggiornato il suo profilo Instagram con una ripresa mentre si trova dietro le quinte di Tu Si Que Vales. L’argentina indossa un magnifico abito rosa senza bretelle: la scollatura è profonda e, come sempre, ha lasciato a bocca aperta i suoi milioni di follower. Curiosi? Ecco uno screen dalla ripresa:

La Rodriguez non è famosa solo in tv o nel campo della moda: anche sui social è una vera star. Il suo profilo Instagram conta 9 milioni e 600 mila follower: numeri davvero da capogiro. Meravigliosi scatti di lei, della sua famiglia, delle cose che ama: sui social Belen rivela tutta la sua vita, i suoi interessi. Un piacere seguirla ed ammirarla.