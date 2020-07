Cosa succede al nostro corpo quando dormiamo nudi

Vi siete mai posti la domanda riguardo a cosa accade al nostro corpo quando dormiamo nudi? Adesso possiamo darvi una risposta: tutti i benefici.

Vi è mai capitato di dormire praticamente nudi nel vostro letto? Ebbene si, avete letto proprio bene! Sono davvero tantissime le persone che hanno questa ‘particolare’ abitudine di rotolarsi, durante la notte, completamente senza alcun tipo di abbigliamento. È proprio così. Oltre a coloro che sono abituati a dormire con i capi della biancheria intima e, quindi, senza pigiama, c’è anche chi, dal canto suo, favorisce un sonno completamente libero e, soprattutto, a contatto con le lenzuola. Ecco, seppure sia una pratica abbastanza ‘conosciuta’, in pochi, però, sanno che dormire letteralmente senza veli può apportare numerosi benefici al nostro corpo. Ve lo assicuriamo! Ecco, ma siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Dormire nudi nel letto: tutti i benefici per il nostro corpo

La domanda che adesso ci facciamo è una sola: cosa accade al nostro corpo quando dormiamo completamente e letteralmente nudi nel nostro letto? Rotolarsi nelle lenzuola senza alcun tipo di abbigliamento intimo o di pigiama per alcuni può essere vista come una vera e propria liberazione. In pochissimi sanno, però, che questa abitudine può provocare numerosi benefici al nostro corpo. Ne sono diversi, vi assicuriamo. A partire, quindi, dal dimagrimento. Fino all’aumento dell’istinto sessuale con il vostro o la vostra parteners. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Aumenta l’autostima del nostro corpo: dormire completamente e letteralmente a contatto con il tessuto delle lenzuola, non fa altro che acquisire consapevolezza del nostro corpo. Prendiamo coscienza tanto dei nostri pregi quanto dei nostri difetti e non fa altro che farceli apprezzare ed amare;

Si abbassa la temperature corporea: senza alcun tipo di pigiama o di biancheria, dormire praticamente nudi ci porta proprio a questo. La nostra temperature corporea si abbasserà e riusciremo a dormire e riposare più serenamente e tranquillamente;

Un ottimo stimolo per l'attività di coppia: si, avete letto bene, ci riferiamo proprio a quello. Dormire nudi con il proprio o la propria partners, non fa altro che favorire lo sviluppo dell'ossitocina. In parole povere, l'ormone dell'amore. Che, tra l'altro, non soltanto aumenterebbe la stabilità della vostra vita di coppia, ma allontanerebbe anche stress ed ansia dal vostro corpo;

Utilissimo rimedio per dimagrire: in vista dell'estate, volete affinare la vostra linea? Dormite nudi! Andando a letto senza pigiama o biancheria intima, il vostro metabolismo può lavorare molto più facilmente e, soprattutto, velocemente;

Non vi saranno infezioni intime: la biancheria intima, si sa, è ricettacolo di infezioni. Ci spieghiamo meglio: dormendo completamente nudi, le parti intime della donna mantengono costantemente una temperature bassa, a differenza, invece, di quando indossa l'intimo. Per questo motivo, diverse infezioni potrebbero essere completamente evitate. Anche per l'uomo, però, badate bene, vale la stessa cosa. Il diretto contatto delle sue parti intime con il lenzuolo garantisce una maggiore qualità del suo liquido utile per prolificare;

Si risparmia: ultimo motivo, ma non meno importante. Dormire completamente nudi, ovviamente, comporta a non spendere soldi per l'acquisto di pigiama o di camice da notte. E poi, diciamoci la verità, con questo caldo è, senza alcun dubbio, la scelta più appropriata, no?

Questi sono tutti i benefici del dormire nudi. Vi abbiamo convinto?

