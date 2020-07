Elodie, splendido annuncio sui social: le sue parole

Splendido annuncio di Elodie sul suo account Instagram: le parole della cantante fanno emozionare i fan, ecco di cosa si tratta

Elodie è una delle artisti emergenti del nostro paese. La cantante è divenuta famosa grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata al secondo posto dietro Sergio Sylvestre. Durante la sua carriera, ha già pubblicato diverse hit, tra le quali “Nero Bali“, “Pensare Male” e “Margarita“. La cantante ha partecipato anche alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Andromeda“, che ha ottenuto un buon riscontro dalla critica, classificandosi al settimo posto. Il brano è uno dei più ascoltati sulle piattaforme di streaming. Andromeda, però, non è l’unico successo della Di Patrizi: il suo ultimo singolo, Guaranà, è uno dei più ascoltati del momento.

Elodie, splendido annuncio sui social

Elodie è senza ombra di dubbio l’artista del momento. Dopo il successo con Andromeda, brano scritto da Mahmood e Dardust e presentato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, la cantante, classificatasi al secondo posto ad Amici, ha sfornato altri due successi. Il 13 Maggio ha pubblicato l’inedito Guaranà , che ha raggiunto subito la top 20 in classifica dopo pochissimo tempo ed ha regalato alla cantante l’ennesima prima posizione in radio e tv. Il 19 Giugno, invece, è stata rilasciata dalla coppia di produttori Takagi & Ketra il singolo Ciclone, nel quale la cantante collabora insieme a Mariah. Se il singolo Ciclone, nonostante sia ancora agli inizi, già promette bene, l’altro singolo, Guaranà, ha già conquistato la vetta delle classifiche italiane. La cantante, attraverso un post su Instagram, ha annunciato: “Guarana è disco d’oro. Grazie! Ci vediamo in giro ai live questa estate”.

Le date dei live

Il 25 marzo scorso, a causa della pandemia di coronavirus, la cantante è stata costretta a spostare le date dei suoi live previsti per il mese di aprile a dopo l’estate. Nel post su Instagram, la Di Patrizi ha svelato anche le date:

18.07 VALLE D’AOSTA @ Musicastelle Outdoor 2020

05.08 PATTI (ME) Indiegeno Fest 2020 @ Teatro di Tindari

30.08 ASCOLI PICENO @ Area Squarcia – “Memorial Alessandro Troiani”

03.09 CATANIA @ Villa Bellini

13.09 SAMMICHELE DI BARI (BA) @ Sammichele Music Festival