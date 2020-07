Il gesto di Gigi D’Alessio ha attirato l’attenzione di tutti: ecco la decisione del noto cantautore, non succedeva dal 2019.

All’anagrafe Luigi D’Alessio ma da tutti è conosciuto come Gigi D’Alessio: è lui uno dei cantanti napoletani più famoso in Italia e nel mondo. Numerosissimi i premi ricevuti ed anche le copie di dischi vendute: le sue canzoni sono davvero famosissime così come la sua vita privata. Il cantautore è stato sposato dall’86 fino al 2006 con Carmela Barbato, nello stesso anno della separazione è stata resa nota la relazione con Anna Tatangelo: la storia con la famosa cantante iniziò nel 2005 ed è terminata nel marzo 2020. Tra alti e bassi, con nel mezzo una separazione durata un anno, i due hanno dato vita ad Andrea, quinto figlio per Gigi che con Carmela ha avuto 4 figli. Tatangelo e D’Alessio hanno annunciato la loro rottura attraverso i social network: i rapporti sono ottimi nonostante la rottura, come ha rivelato la cantante durante un’intervista. Nelle ultime ore un episodio ha attirato l’attenzione di tutti: ecco cosa ha fatto Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio, la decisione dopo la fine del rapporto con Anna Tatangelo: cosa ha fatto

Gigi D’Alessio nelle ultime ore ha fatto un gesto che è balzato agli occhi di tutti: il cantautore è molto attivo sui suoi canali social soprattutto per sponsorizzare i suoi nuovi lavori. Per questo motivo ha deciso improvvisamente di cambiare immagine del profilo sul suo account Facebook: la precedente foto risale al 27 settembre 2019, quando era ancora legato sentimentalmente ad Anna Tatangelo. Curiosi di vedere la nuova immagine del profilo del famoso cantautore? Eccola:

Oltre 200 commenti ha ricevuto in pochi minuti Gigi D’Alessio: complimenti per la sua musica e per il suo aspetto avranno sicuramente riempito di gioia il cantante che tra pochi giorni riempirà tutte le radio con la sua nuova hit. Gigi D’Alessio e Clementino hanno annunciato che il 17 luglio 2020 uscirà la nuova canzone: è stata una vera sorpresa la collaborazione tra i due artisti napoletani. I fan non vedono l’ora di ascoltarla!