Riuscite a riconoscere il famoso cantautore in questa foto? Beh, era solo un bambino. Adesso è abbastanza cresciuto ed ha più di 60 anni…

Nino D’Angelo è adesso uno degli attori, cantautori e registi italiani più famosi. I suoi film hanno fatto innamorare centinaia di migliaia di persone e… beh, quanti amori sono nati sulle note delle sue canzoni? Un’artista napoletano, nato dal niente, in una condizione economica a dir poco disastrata, quella della sua famiglia. Gaetano, questo è il suo vero nome, ha lasciato la scuola molto presto. Si è rimboccato le maniche ed è andato a lavorare giovanissimo. Cantava ai matrimoni, alle cerimonie di ogni tipo, e poi vendeva gelati alla stazione centrale di Napoli. Ha fatto ciò che poteva, fino a quando, poi, è arrivato il successo.

Nino D’Angelo, quando il famoso cantautore era ancora ‘Gaetano’…

Nino D’Angelo era ancora un bambino quando iniziò a darsi da fare nel mondo del lavoro. Era tenace, caparbio, sapeva che la sua strada era la musica e non lasciava distrarsi da altro. Poi, trovò i soldi (grazie all’aiuto della famiglia), per incidere il suo primo disco ‘A storia mia’. Di lì in poi, il successo non gli ha mai voltato le spalle. Adesso, a 63 anni, ha un profilo Facebook con cui si diletta ogni tanto a postare delle dirette in cui canta i suoi successi. Ha un pubblico vastissimo al seguito. Sono tutti innamorati del ‘maestro’ Nino D’Angelo. Ed è proprio su quel profilo Facebook che ha appena pubblicato una foto di quand’era soltanto un bambino: il Gaetano che in pochi conoscono.

Si chiamava solo Gaetano, non era ancora Nino D’Angelo. Eppure aveva già il microfono in mano. Riuscite a riconoscerlo? Beh, non è così semplice. Senza il caschetto, nessuno sarebbe così bravo da poter dire ‘Sì, è lui!’ con tanta decisione. Eppure, quel bambino è proprio Nino D’Angelo. Ancora ignaro di quello che gli avrebbe riservato la vita di lì a poco. Con tutta la passione per le note, per la canzone, per la musica e tutta una vita davanti a sé.