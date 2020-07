Maria Grazia Cucinotta racconta i suoi momenti intimi con Giulio: “A letto…”

In una sua recente intervista al settimanale Gente, Maria Grazia Cucinotta ha raccontato i suoi momenti intimi con Giulio, suo marito: le parole.

Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici italiane più amate ed apprezzate. Protagonista di numerosi film e pellicole cinematografiche di successo, l’attrice siciliana decanta di un successo davvero strepitoso. Successo, che tra l’altro, si allarga anche alla sfera sentimentale. Se da una parte, infatti, la Cucinotta vanta di un curriculum alle spalle ricchissimi e, soprattutto, da inviare, anche la sua vita privata e sentimentale non è affatto da meno. In coppia con suo marito Giulio da circa 25 anni, Maria Grazia si dichiara super innamorata del suo bel consorte. Tanto che, come svelato al settimanale Gente, sarebbe pronta anche ad un ‘secondo’ matrimonio. Ma non solo. Perché, proprio sulle pagine del medesimo giornale, l’attrice siciliana ha raccontato anche dei momenti intimi trascorsi insieme a lui. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

In una sua recente intervista per il settimanale ‘Gente’, Maria Grazia Cucinotta si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Svelando, tra l’altro, qualche particolare in più sulla sua vita privata e sentimentale. Ebbene si. È proprio sulle pagine del settimanale che l’attrice siciliana ha rivelato che, a distanza di numerosi anni dal primo ‘si’ con suo marito, il prossimo ottobre i due convoleranno a nozze. Tra pochissimi mesi, infatti, la coppia compirà ben 25 anni di matrimonio. E, come consueto, sono pronti a festeggiare le nozze d’argento. Ed, ovviamente, a scambiarsi nuovamente le fedi e le loro promesse d’amore. Le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Sapete perché? Semplice: sulle pagine di ‘Gente’, infatti, la bella Cucinotta ha raccontato anche i momenti intimi con Giulio. Ovviamente, ci teniamo a specificare, non è affatto andata nei minimi particolari, sia chiaro. Ma scopriamo le parole che ha riservato per lui.

Pronti ad un secondo matrimonio, Maria Grazia Cucinotta ha rivelato che anche la vita di coppia dal punto di vista intimo procede davvero alla grande. ‘L’intesa è sempre stata importante per tenerci uniti e con gli anni è migliorata’, ha raccontato l’attrice siciliana sulle pagine di ‘Gente’. Insomma, una coppia davvero perfetta, no?