Pochissime ore fa, Mariana Rodriguez si è letteralmente scatenata in un vero e proprio balletto su Instagram: che fascino e quanta bellezza!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Mariana Rodriguez. Con una bellezza al naturale e, soprattutto, più che strepitosa, la modella venezuelana decanta di un successo davvero assoluto. Soprattutto su Instagram. È proprio sul suo canale social ufficiale, infatti, che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip vanta di un numero di followers più che smisurato. Con i quali, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere incredibili e mozzafiato scatti fotografici. L’ultimo risale a qualche tempo fa. Anzi, per dirla meglio, proprio pochissime ore fa, la bellissima Rodriguez ha condiviso un video davvero imperdibile. Letteralmente scatenata su un set fotografico, la giovane Mariana si cimenta in un balletto da urlo su Instagram. Risultato? ‘Giudicate’ con i vostri occhi!

Mariana Rodriguez scatenata su Instagram: il balletto è da urlo

Proprio pochissime ore fa, Mariana Rodriguez ha lasciato a bocca aperta i suoi adorati sostenitori. Spesso e volentieri protagonista di scatti fotografici davvero roventi, poco fa, la modella venezuelana ha deciso di pubblicare un breve filmato in cui si mostra letteralmente scatenata. È su un set fotografico, si vede chiaramente da queste immagini. Eppure Mariana non può fare a meno di cimentarsi in un balletto letteralmente senza freni. Proprio lei che nel sangue ha un ‘ritmo caliente’ si è mostrata in uno ‘stacchetto’ più che da urlo. Siete curiosi di vederlo anche voi? Diamoci uno sguardo insieme.

Sul viso un minimo di trucco e con indosso una maglia corta che, tra l’altro, mostra apertamente le sue stratosferiche gambe, Mariana Rodriguez ha letteralmente incantato e sorpreso i suoi fan con questo balletto da urlo. Per questo motivo, inutile a dirvi, che, in un batter baleno, il video in questione ha ricevuto un vero e proprio boom di likes.

E, pensate, questi ne sono soltanto alcuni. Sono davvero tantissime le persone, infatti, che hanno voluto sottolineare l’immenso fascino e bellezza della venezuelana.

Sapete con chi è stata ‘beccata’ in barca?

In questi ultimi giorni, Mariana Rodriguez è sulla bocca di tutti. Sapete con chi è stata beccata poco tempo fa sulla barca la giovane modella venezuelana? Con Stefano De Martino! Seppure i due non siano stati affatto da soli sulla barca, bensì in dolce compagnia, sembrerebbe che, come Belen, anche il ballerino napoletano abbia deciso di voltare pagina dopo la fine del suo matrimonio per la seconda volta. Nessuno dei due ha proferito parole, fino a questo momento. Eppure, c’è chi è certo che l’interesse di Stefano è reale.