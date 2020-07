Sonia Bruganelli fa il bagno al mare vestita: il motivo è incredibile, è proprio lei a spiegarlo su Instagram, ecco tutti i dettagli e le immagini imperdibili.

Sonia Bruganelli è nota al grande pubblico per essere la moglie di Paolo Bonolis, oltre che per il suo lavoro di imprenditrice. Sposati dal 2002, i due hanno tre figli e formano una bellissima coppia. Sonia è sempre molto presente e attiva anche sui social e il suo profilo Instagram vanta più di 500mila followers. Numeri importanti, che sottolineano il grande seguito dell’imprenditrice, apprezzata per la sua bellezza e per la sua forte personalità. La Bruganelli, infatti, dice sempre quello che pensa senza troppi peli sulla lingua e questa sua caratteristica le è costata spesso delle critiche. Alcuni la accusano di ostentare il suo benessere economico, ma lei risponde sempre per le rime a tutti i suoi haters, mostrando il suo carattere forte e sicuro. In questi giorni di vacanza la moglie di Bonolis ha condiviso diversi momenti con i suoi followers, e anche poco fa ha pubblicato un post in cui è al mare a Formentera e fa il bagno praticamente vestita. Il motivo? E’ lei stessa a spiegarlo nella didascalia del post: scopriamo insieme tutti i dettagli!

Sonia Bruganelli è sempre molto sincera e aperta con i suoi followers e racconta loro tutto quello che fa. La moglie di Paolo Bonolis è in vacanza con la sua famiglia a Formentera in questi giorni e poco fa ha pubblicato un nuovo post in cui ha mostrato una cosa piuttosto singolare. Nella foto che ha condiviso, infatti, Sonia fa il bagno nel mare dell’isola iberica, ma la particolarità è che lo fa praticamente vestita. La Bruganelli indossa una specie di abito prendisole e non lo ha tolto nemmeno per immergersi in acqua. Ma quale sarà il motivo di questo particolare comportamento? Beh, è lei stessa a spiegarlo nel suo post. Accanto alla foto di lei in acqua col vestito, infatti, Sonia ha pubblicato anche un’immagine di un paparazzo appostato sotto un ombrellone con la sua macchina fotografica, pronto a scattarle una foto: “Paparazzo non avrai la mia pancia”, scrive la Bruganelli nella didascalia del suo post, accompagnando le sue parole con una serie di faccine divertite.

A quanto pare, dunque, Sonia evita di farsi fotografare in costume e scherza sulla sua forma fisica, dimostrando, come sempre, grande autoironia e sicurezza. Siete d’accordo anche voi?