A poche ore dall’inizio della quinta puntata di Made in Sud, Fatima Trotta ha fatto una confessione inedita su Stefano De Martino.

Seppure in questo ultimo periodo Stefano De Martino sia al centro dell’attenzione di tutti a causa dei suoi affari amorosi, il ballerino napoletano continua a dedicarsi anima e corpo al suo lavoro. Attualmente impegnato per il secondo anno consecutivo con la conduzione di Made in Sud, l’ex marito di Belen Rodriguez sta cavalcando l’onda del successo. Tanto è vero che, come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che a settembre la Rai abbia pensato ad altri progetti per lui. In attesa di scoprire cosa accadrà nel suo futuro tra pochissimi mesi, è bene che voi sappiate che, a poche ore dall’inizio della quinta puntata di Made in Sud, è stata fatta sul suo conto una confessione veramente inedita. A farla è stata la sua fedele compagna di viaggio, Fatima Trotta. In una sua recente intervista per Telesette, la presentatrice di Made in Sud ha, infatti, voluto raccontare un lato inedito del ballerino. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino, la confessione inedita appena svelata: di che cosa si tratta

Non è assolutamente la prima volta che Fatima Trotta parla del suo compagno di viaggio Stefano De Martino. In una sua recente intervista per Tv Sorris e Canzoni, ancora prima che l’edizione attuale di Made in Sud iniziasse nuovamente, la presentatrice campana aveva raccontato che, sul palco, il ballerino napoletano è davvero molto abile e molto bravo, ma ha un unico difetto: si distrae spesso e volentieri. È proprio per questo motivo che, come svelato da Fatima, sia lei che tutto lo staff sono costretti più volte a richiamarlo. Ecco, le sorprese non sono affatto terminate qui. Ebbene si. In una sua recente intervista per Telesette, la Trotta ha, infatti, fatto ancora una volta una confessione inedita sul bel De Martino. A cosa fa riferimento? Semplice! Alla peretta forma fisica dell’ex ballerino di Amici.

Stando a quanto si apprende dalle parole di Fatima Trotta su Telesette, sembrerebbe che Stefano De Martino sia perennemente a dieta. In realtà, in un loro recente intervento a Domenica In, anche Mara Venier aveva notato che il ballerino campano fosse particolarmente dimagrito. Adesso, però, sappiamo tutta la verità. ‘Mangia sano’, ha detto la Trotta a Telesette.

Il ‘particolare’ segreto di Fatima Trotta

A poche ore dall’inizio della quinta puntata, Fatima Trotta ha voluto una confessione riguardo al suo stato di salute. In una sua recente intervista, la conduttrice di Made in Sud ha confessato di avere il lesione al menisco, ma di essere ugualmente sul palco della Rai per portare al termine il suo impegno.