Durate Made in Sud Stefano De Martino è stato stuzzicato da Peppe Iodice: il famoso comico gli ha fatto una domanda ‘particolare’. Sentite la risposta del conduttore!

Stefano De Martino continua ad essere al centro del gossip italiano: dopo il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, la storia d’amore con Belen Rodriguez è giunta al capolinea, ancora una volta. Sembrava esser sereno il cielo sulla famosissima coppia: qualcosa si è rotto ed i rumors adesso sui loro nuovi ‘amori’ sono davvero tanti. Mentre l’argentina è uscita allo scoperto con le paparazzate del settimanale Chi che l’ha beccata mentre bacia il suo nuovo uomo, Gianmaria Adinolfi, Stefano riesce a nascondere il suo privato. E’ stato beccato in compagnia di Mariana Rodriguez, la modella ex gieffina. C’è chi è certo che l’interesse di Stefano sia reale ma i diretti interessati non hanno commentato ‘il gossip’. Quale sarà la verità? Intanto questa sera di 13 luglio durante Made In Sud, il conduttore napoletano è stato stuzzicato dal comico Peppe Iodice: sentite cosa è successo!

Made In Sud, “Perchè non ti fidanzi con una napoletana?”: la risposta di Stefano de Martino

Una nuova puntata sta andando adesso in onda su Rai Due di Made in Sud: lo show di Rai Due regala sempre tantissime risate ai telespettatori grazie ai magnifici comici del cast. Siparietti imperdibili sono sempre quelli con Peppe Iodice: spesso il comico si diverte a ‘prendere in giro’ il conduttore, Stefano De Martino, riguardo la sua vita privata, sempre al centro del gossip. Anche questa sera di 13 luglio ha stuzzicato il napoletano commentando gli ultimi rumors che lo vedono vicino alla modella Mariana Rodriguez. Scherzando, Peppe Iodice ha esordito: “Ho saputo che stai conoscendo con una nuova signorina, ma a te fa ‘ingrifare’ il cognome? Ma perchè non ti fidanzi con una napoletana?”. Stefano un po’ imbarazzato ha risposto immediatamente: “Eh, Magari!”.