Temptation Island, incredibile retroscena su Ciavy e Valeria: l’indiscrezione

Incredibile retroscena su Ciavy e Valeria, concorrenti di Temptation Island: dal web spunta una vecchia foto, ecco l’indiscrezione

La settima edizione di Temptation Island è iniziata. Quest’anno la decisione ha deciso di andare lo stesso in onda nonostante le restrizioni dovute alla pandemia ancora in corso. Nelle scorse settimane sono state presentate le coppie in gioco, di cui due sono famose: Antonella Elia con il compagno Pietro e Manila Nazzaro con il compagno Lorenzo. Le altre quattro coppie, invece, sono: Antonio e Annamaria, Alessandro e Sofia, Ciavy e Valeria e Andrea e Anna. Una coppia ha già abbandonato il gioco: Alessandro Medici, infatti, ha chiesto il falò anticipato con la sua fidanzata e i due sono usciti insieme dal programma. Alessandro e Sofia dunque sono stati la prima coppia ad abbandonare il programma. Nella prossima puntata, però, potrebbero esserci nuovi falò di confronto anticipati. Tra i protagonisti potrebbero esserci Andrea “Ciavy” Maliokapis e la fidanzata Valeria.

Temptation Island, incredibile retroscena su Ciavy e Valeria

Ciavy e la fidanzata Valeria sono tra i protagonisti della settima edizione di Temptation Island, reality show in onda in prima serata su Canale 5. I due sono fidanzati da quattro anni ed è stata la fidanzata a chiedere di partecipare al programma. In questi quattro anni, infatti, Ciavy non si è comportato benissimo, secondo quanto raccontato dalla ragazza. Lei dichiara di aver scoperto alcuni tradimenti da parte sua e nel video di presentazione ha affermato: “Lui vuole la sua libertà, ma mi priva della mia“. La loro esperienza nel villaggio delle tentazioni non è sicuramente iniziata con il piede giusto. Valeria, infatti, si è avvicinata molto al single Alessandro Basciano, sfiorando addirittura il bacio. Le anticipazioni della prossima puntata del reality show rivelano risvolti inaspettati per la coppia. I due potrebbero arrivare al falò di confronto anticipato.

Nel frattempo, però, sul web spunta un’incredibile retroscena sulla coppia. Ciavy infatti, che lavora come pr nelle discoteche, ha una foto con Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon, coppia nata negli studi di Uomini e Donne. Fino a qui non ci sarebbe nulla di male se Alessandro Basciano, il single che Valeria sta conoscendo, non fosse proprio la ‘non-scelta’ dell’ex tronista del programma di Maria De Filippi. Ciavy, oltre a conoscere Giulia e Daniele, conosce già Alessandro? Sul web molti sono dubbiosi e accusano ancora una volta il programma prodotto dalla Fascino. Al momento, però, non ci sono certezze, dunque ogni accusa è assolutamente infondata. Non ci resta che aspettare l’evoluzione del loro rapporto.