Temptation Island, cos’è successo a Valeria e Ciavy dopo il falò di confronto anticipato? Spunta fuori un’inaspettata indiscrezione.

Seppure la settima edizione di Temptation Island sia iniziata da soltanto due settimane, possiamo confermare che, in questo breve lasso di tempo, è accaduto praticamente di tutto. Non soltanto una delle sei coppie ed, in particolare, Sofia ed Alessandro hanno deciso di lasciare il programma mano nella mano, ma, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che, nella terza puntata, anche un’altra coppia deciderà di rivedersi prima del previsto. Parliamo di Ciavy e Valeria. Stando a quanto mostrato da alcune brevissime immagini che anticipano l’appuntamento di Giovedì 16 Luglio, sembrerebbe che il giovane romano abbia chiesto il falò anticipato alla sua bella compagna. Ovviamente, non sappiamo com’è andata a finire tra di loro con certezza. Fatto sta che, pochissime ore fa, è spuntata fuori un’indiscrezione davvero clamorosa. A diffondere la notizia è stato Il Vicolo delle News. Ma capiamo qualche cosa in più molto più da vicino.

Ciavy e Valeria, cosa è successo dopo il falò a Temptation Island?

Sembrerebbe che proprio nel corso del terzo appuntamento di Temptation Island assisteremo al falò di confronto anticipato tra Valeria e Ciavy. Molto probabilmente, il giovane romano, stando del legame e del feeling che la sua compagna ha creato con il single Alessandro Basciano, ha deciso di incontrarla immediatamente. Seppure, infatti, tra i due giovani ragazzi non ci sia mai stato nulla di eclatante, non perdono mai occasione di poter stare molto vicini ed attaccati. Insomma, l’interesse è visibile ad occhio nudo. E sarà proprio per questo motivo che il pr romano, molto probabilmente, ha preso questa importante decisione. Ecco, ma la domanda che tutti noi, in questi ultimi giorni, ci stiamo facendo è: cosa sarà accaduto tra di loro dopo il falò? Ovviamente, non abbiamo alcuna notizia certa al riguardo. Seppure, le riprese del programma, a quanto pare, siano ultimate da un pezzo, non sappiamo cosa sia successo realmente tra i due. Fatto sta che, pochissime ore fa, Il Vicolo delle News ha lanciato una clamorosa indiscrezione.

Stando a quanto si apprende da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che, dopo il falò finale a Temptation Island, le strade di Ciavy e Valeria si siano separate. Ebbene si. Dopo quattro anni e mezzo di relazione, a quanto pare, sembrerebbe che i due si siano detti ‘addio’. Per quanto riguarda Alessandro, invece? A quanto si apprende, sembrerebbe che Valeria non sia uscita dal programma con lui, ma che, una volta spenti i riflettori, si sentano telefonicamente spesso e volentieri.