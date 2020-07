Adriana Volpe e la nuova ‘avventura’ a Tv8: parla Maurizio Costanzo, ecco cosa ha detto il noto giornalista del nuovo programma condotto dall’ex gieffina e da Alessio Viola.

Adriana Volpe ha da poco cominciato la sua avventura a TV8, nel programma ‘Ogni Mattina’, che conduce insieme al giornalista Alessio Viola. La showgirl è tornata al timone di una trasmissione dopo un periodo di stop e l’esperienza al Grande Fratello Vip, che l’ha fatta apprezzare in modo particolare dal grande pubblico. Nel corso delle prime puntate del suo nuovo programma, la Volpe e Viola hanno subito sfoderato una grande intesa, smentendo immediatamente i rumors che li volevano distanti e freddi tra loro. Non sono mancate anche delle dichiarazioni forti su Giancarlo Magalli, che le ha mandato una frecciata sui social. I due hanno avuto una brutta lite anni fa, senza mai arrivare a un chiarimento. Nonostante tutte queste dinamiche, però, gli ascolti dei primi giorni non hanno premiato particolarmente Adriana e il suo programma. Sull’argomento è intervenuto Maurizio Costanzo, che sul settimanale ‘Nuovo’ ha espresso la sua opinione: ecco le parole del giornalista.

Adriana Volpe e la sua nuova avventura a Tv8: ecco le parole di Maurizio Costanzo sul suo programma

Adriana Volpe è tornata al timone di un programma dopo un lungo stop e sta conducendo il nuovo show di Tv8, ‘Ogni Mattina’, insieme ad Alessio Viola. Gli ascolti delle prime puntate non sono stati particolarmente generosi con la trasmissione, che non ha ottenuto da subito il seguito sperato. Ne ha parlato anche Maurizio Costanzo nella sua rubrica sul settimanale ‘Nuovo’, nella quale ha risposto alla domanda di una lettrice che gli chiedeva un’opinione sul programma, definendolo ‘una cosa già vista’. Il giornalista ha usato parole positive nei confronti della Volpe e della sua trasmissione, sottolineando che bisogna dare tempo al pubblico di imparare ad apprezzarla: “Aspettiamo a dare giudizi”, ha detto Costanzo, “bisogna dare il tempo al programma di affermarsi, di perfezionarsi e di diventare un punto di riferimento per una fetta di telespettatori”.

Il marito di Maria De Filippi ha premiato Adriana Volpe con parole positive, definendola una grande professionista, in grado di gestire le dirette e portare sempre il sorriso a chi la segue: “Tutte ottime qualità che sarebbe un peccato se non fossero sostenute dal pubblico”, ha concluso Costanzo.