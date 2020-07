Amici, ex cantante diventa papà per la prima volta: l’annuncio social

Amici, un ex cantante del programma di Maria De Filippi sta per diventare papà per la prima volta: l’annuncio su Instagram.

Sono passati numerosi anni da quando questo ex cantante ha partecipato ad Amici. In coppia con un suo amico con il quale, tra l’altro, formava la band, il giovanissimo napoletano è entrato a far parte della scuola di Maria De Filippi. E, da quel momento, ha cavalcato l’onda del successo. Tuttavia, nonostante il clamore ottenuto per le sue canzoni, la sua più grande vittoria la sta vivendo proprio in questi mesi. Come annunciato dal diretto interessato sul suo canale social ufficiale, il cantante campano sta per diventare papà per la prima volta. Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente immaginare. Che, com’è giusto che sia, il giovane ragazzo non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi fan. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme!

Ex cantante di Amici diventa papà: di chi parliamo

Era esattamente la quarta edizione di Amici quando Pietro Napolano, in coppia con Pietro Romitelli, suo grande amico, partecipava al noto talent di Maria De Filippi. Da quel momento, la carriera del giovane napoletano e dalla band formata insieme al suo compagno ‘Pquadro’ ha preso il via. Voce di tantissimi successi musicali, l’ex cantante di Canale 5 sta vivendo un periodo davvero magico anche per l’arrivo del suo primo figlio. Ebbene si. Il giovanissimo Pietro sta per diventare papà. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato. Che, pochissimi giorni fa, sul suo canale social ufficiale, non ha potuto fare a meno di condividere questa immensa gioia con i suoi sostenitori.

Con questo incantevole scatto che lo ritrae in compagnia della sua giovanissima e bellissima compagna, Pietro Napolano ha annunciato di diventare padre per la prima volta. Non sappiamo quando nascerà il bebè, non è stato specificato. Fatto sta che, da come mostrato anche dall’immagine in alto, sarà un bel maschietto. Tantissimi auguri alla coppia.