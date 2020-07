Anna Tatangelo, arriva la notizia che tutti aspettavano: l’annuncio sui social della cantante.

Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare di lei. E della sua Guapo, la nuova hit estiva, in collaborazione con Geolier, stella nascente della trap napoletana. Parliamo di Anna Tatangelo, la meravigliosa cantante di Sora che, con questo nuovo singolo, dà una vera e propria svolta alla sua carriera. Si, perché il pezzo è rap, con tanto di frasi in dialetto napoletano. Un’esperienza del tutto nuova per Anna, che per l’occasione ha rivoluzionato anche il suo look, tingendo la sua chioma di biondo. Il singolo è uscito solo da qualche giorno, ma si è già candidato tra i tormentoni dell’estate 2020. E, per gli amanti di Guapo, è in arrivo una splendida sorpresa! Ad annunciarlo è stata proprio la Tatangelo sul suo seguitissimo profilo social. Scopriamo di cosa si tratta!

Anna Tatangelo, arriva la notizia che tutti aspettavano: l’annuncio del video clip di Guapo

Ebbene sì! L’attesa sta per terminare! Il video clip di Guapo, il nuovo singolo di Anna Tatangelo e Geolier, uscirà proprio oggi, 14 luglio 2020, alle ore 14.00! L’annuncio ufficiale è arrivato proprio sul profilo della cantante, qualche ora fa. Diamo un’occhiata:

Eh si, puntate le sveglie! Alle ore 14.00 uscirà il video ufficiale della hit dell’estate. E vedremo (e ascolteremo!) Anna come non l’abbiamo mai vista! Nei giorni scorsi, la cantante aveva già postato alcuni scatti tratti dal backstage, mostrando qualche anteprima del look che sfoggia nel video. Un outfit che non passa affatto inosservato:

Dalle anticipazioni trapelate, il video di Guapo si preannuncia una vera e propria ‘bomba’! i Per fortuna, ci toccherà aspettare solo poche ore per gustarci finalmente lo spettacolo! Appuntamento questo pomeriggio alle ore 14.00! In quanti non vedono l’ora? L’attesa sta per terminare!