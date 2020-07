Belen Rodriguez scatenata su Instagram: il balletto è senza freni, guardate cosa fa l’argentina!

Ha i riflettori puntati su di sé: Belen Rodriguez è al centro del gossip italiano per i rumros sulla sua vita privata. La clamorosa rottura improvvisa con Stefano De Martino ha smosso il web: a distanza di diverse settimane è stata paparazzata con un nuovo uomo. Si tratta di Gianmaria Adinolfi, un imprenditore napoletano: i due sono stati beccati dal settimanale Chi mentre si scambiavano un caloroso bacio. E su Stefano cosa si sa? Nulla, solo voci di corridoio! Il conduttore napoletano riesce a mantenere ‘privata’ la sfera sentimentale: chi sa, forse nasconde un flirt! Intanto Belen sembra aver ritrovato il sorriso e poche ore fa ha regalato un balletto seducente ai suoi fan. Ecco cosa ha pubblicato nelle sue Instagram story.

Belen Rodriguez scatenata: il balletto seducente avanti lo specchio

I fan sono rimasti a bocca aperta: Belen Rodriguez poche ore fa ha regalato ai suoi milioni di follower un clamoroso balletto super seducente. Avanti allo specchio, sembrerebbe di un ascensore, ha regalato delle movenze di bacino davvero scatenate: i fan sono rimasti incantati. Questo uno screen della ripresa:

Nulla da dire se non wow! La Rodriguez riesce sempre a far parlare di sé: è una delle modelle e personaggi televisivi più seguiti ed amati in Italia. Da quando è arrivata in Italia, è riuscita subito a scalare la vetta del successo diventando oggi una delle showgirl più famose. Al momento è uno dei volti principali di Tu Si Que Vales, in onda su Mediaset: stanno registrando in questo periodo le prove della nuova edizione. Proprio ieri, dietro le quinte dello show, Belen ha regalato un IG story che ha incantato tutti, come sempre.