Elodie indossa su Instagram un look estivo incantevole: sapete il valore del costume? Ve lo sveliamo subito…

E’ una delle star emergenti in Italia negli ultimi anni: l’abbiamo conosciuta nel talent show Amici di Maria De Filippi dove si è classificata al secondo posto. E’ stato il programma Mediaset che le ha permesso di diventare oggi una cantante super affermata: le sue canzoni sono diventate tormentoni estivi e non. “Nero Bali“, “Pensare Male” e “Margarita“ hanno riscosso un enorme successo! Ad esser unica non è solo la sua voce: Elodie è una bellissima donna, ha dei lineamenti perfetti ed un fisico scolpito. Per annunciare che il suo brano uscito da poco, ‘Guarana’, è disco d’oro, ha mostrato ai suoi fan una splendida fotografia: su Instagram qualcuno è curioso di sapere la marca ed il valore del completo da mare che indossa. Ve lo sveliamo subito.

Elodie incantevole con il suo look super estivo: sapete quanto costa quel costume?

Stile super wild con il suo costume a fantasia ed una bandana che copre la parte superiore della sua chioma con le treccine: Elodie, nell’ultimo post pubblicato, ha incantato tutti i suoi milioni di follower! Come didascalia ha annunciato che il suo ‘Guarana’ è disco d’oro: “Ci vediamo in giro ai live di questa estate” invita la cantante che ha poi elencato date e luoghi dei suoi prossimi concerti. I più curiosi si stanno chiedendo di che marca sono il costume e la bandana che indossa: si tratta di un look da mare che vale una vera fortuna! Il marchio è Versace ed il costo del costume intero barocco animalier è di 490 euro! La bandana costa invece 120 euro: il totale dell’outfit estivo di Elodie è di 610 euro, cifre davvero da capogiro!