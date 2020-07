Cristina, la compagna di Argentero perfetta dopo il parto: la foto in costume

La compagna di Luca Argentero dopo il parto si mostra in costume ed perfetta. Le foto di Cristina Marino su Instagram.

Cristina Marino è la bellissima compagna di Luca Argentero. I due hanno avuto, da poco, un nuovo arrivo in famiglia: una bimba meravigliosa. L’influencer al fianco dell’attore ormai dal 2015, subito dopo il parto si è mostrata su Instagram in tutta la sua bellezza. Il momento dopo la nascita di un bambino per molte donne non è facile. Il corpo, oltre che la mente, deve disabituarsi alla gravidanza e bisogna trovare una nuova forma fisica. Cosa che però Cristina sembra non aver sentito per niente!

La nascita di Nina, la figlia di Cristina e Luca Argentero

Cristina Marino e Luca Argentero stanno insieme dal 2015. Si erano conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi quando la sua storia d’amore con Myriam Catania era finita da poco e lentamente i due hanno iniziato a frequentarsi. Una frequentazione iniziale che si è poi trasformata in amore e che nel 2019 è sfociata nell’annuncio della dolce attesa di Cristina Marino. Per via dell’emergenza da Coronavirus, Luca Argentero non ha potuto assistere al parto della compagna, ma i due hanno recuperato trascorrendo moltissimo tempo insieme subito dopo la nascita della piccola Nina Speranza Argentero.

Il fisico di Cristina Marino dopo il parto

Ciò che i fan hanno notato immediatamente guardando le foto di Cristina Marino è il suo fisico mozzafiato. L’influencer infatti si è mostrata su Instagram sia in scatti normali sia in costume. Già dalle immagini più banali in cui la compagna di Argentero si mostra vestita, si nota subito che la gravidanza sembra non aver lasciato segni sul suo corpo. Forse anche lei, come molte altre, ha seguito alcune diete particolari oppure ha usato delle fasce per aiutare la pancia a tornare alla sua forma iniziale come suggeriva Rosa Perrotta. Con certezza non lo sappiamo, ma ciò che risulta evidente è che la sua forma fisica è perfetta.

Durante la sponsorizzazione di un prodotto per una crema, Cristina si è mostrata con un costume intero e una forma fisica invidiabile. Certo, magari ci sarà stato qualche ritocco fotografico, ma poco cambia. Il fisico della compagna di Luca Argentero è pazzesco e fa invidia a tanti.