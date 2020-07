Elena Santarelli in costume in barca: fisico scultoreo, pioggia di likes

Qualche giorno fa, Elena Santatelli ha condiviso una foto in costume mentre era in barca: il suo fisico è scultoreo, inevitabile la pioggia di likes.

Sempre più che attiva sul suo canale social ufficiale, Elena Santarelli non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi numerosi sostenitori. Con un profilo che conta quasi due milioni di followers, la bellissima moglie di Bernardo Corradi è solita condividere degli scatti fotografici che mettono in evidenza la sua smisurata bellezza. L’ultimo, ad esempio, è stato condiviso qualche giorno fa. Quando, approfittandosi di questi caldi giorni d’estate, la bellissima showgirl romana si è lasciata immortalare in barca con indosso un costume a dir poco fantastico. Bella come il sole, la Santarelli ha immediatamente ricevuto una vera e propria pioggia di likes. Anche perché, parliamo chiaramente, così come tutti gli altri scatti, anche in questa fotografia, Elena è davvero bellissima. Siete curiosi di saperne di più? Diamoci uno sguardo insieme.

Elena Santarelli in costume in barca: che fisico!

Uno scatto social molto semplice, c’è da ammetterlo, ma che d’altra parte racchiude al massimo l’immensa bellezza e semplicità di Elena Santarelli. Come dicevamo precedentemente, la showgirl romana è sempre molto attiva sul suo canale social. E per questo motivo non perde mai occasione di poter lasciare senza parole i suoi sostenitori con degli scatti fotografici davvero irresistibili. L’ultimo, come detto anticipatamente, è stato pubblicato qualche giorno fa. Quando, reduce da una giornata completamente diverso dal solito in barca, la moglie di Bernardo Corradi si è lasciata immortalare in costume. Che dire? Beh, dateci uno sguardo con i vostri occhi. E ‘giudicate’ voi!

Davvero incantevole, vero? Anche in quest’ultimo scatto, Elena Santarelli è davvero bellissima. E, tra l’altro, sfoggia un fisico in costume davvero scultoreo. E non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. In un vero e proprio batter baleno, sono stati davvero tantissimi i messaggi di apprezzamento e di complimenti giunti a corredo dello scatto.

Questi ne sono soltanto alcuni, ve lo assicuriamo. In realtà, l’arrivo dei commenti più che positivi possono essere paragonati, pensate, ad una vera e propria pioggia. E noi non possiamo fare altro che dare loro ragione, voi?