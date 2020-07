Elisabetta Canalis incantevole in costume da bagno: lo scatto mentre esce dall’acqua di mare incanta i followers su instagram e fa boom di likes

Elisabetta Canalis continua a stupirci sempre più sui social network! L’ex velina è sempre più presente sui social negli ultimi tempi infatti. C’è da dire che prima del lockdown la donna era impegnata per alcuni progetti lavorativi che avrebbero dovuta riportarla in tv , ma adesso che è stato tutto sospeso, non sappiamo con precisione come, quando e se la rivedremo sul piccolo schermo, ciò che è certo è che continueremo a rifarci gli occhi attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. La donna infatti continua ad incantare tutti i suoi followers, che ormai da parecchi anni la seguono, dopo il suo esordio televisivo con l’amica Maddalena Corvaglia in qualità di Veline a ‘Striscia la Notizia’. La Canalis nell’ultimo periodo si è anche lasciata andare a diverse interviste sul suo rapporto con il marito e su come è nato questo amore che ormai dura da diversi anni.

Elisabetta Canalis in costume: lo scatto mentre esce dall’acqua fa boom di likes

Elisabetta non smette mai di stupirci e su Instagram continua a tenere banco tra le influencer più apprezzate del momento. Il suo fisico statuario e la sua bellezza disarmante continuano ad incantare a distanza di molti anni dal suo esordio in tv. C’è da dire che la donna non ha mai smesso di prendersi cura di sé e anzi, ha fatto della sua passione per il fitness una vocazione e un lavoro… La donna aveva infatti fondato insieme all’amica una palestra con tutti i macchinari più evoluti per la cura del corpo, che però dopo il loro allontanamento ha deciso di dare in gestione. Adesso si occupa della sua splendida famiglia e soprattutto del suo lavoro di modella, che non ha mai abbandonato nel corso di questi anni.

La donna ha pubblicato solo poco fa questo splendido scatto in costume e che costume! Un bellissimo costume color nude, attillatissimo e che le mette in mostra tutte le curve. C’è da dire che i complimenti ricevuti sotto la foto sono stati davvero tantissimi e non solo dai suoi followers, ma anche da diverse colleghe del mondo dello spettacolo che le hanno fatto notare quanto sia davvero bellissima. Che dire, anche noi la troviamo davvero molto bella e le facciamo tantissimi complimenti!