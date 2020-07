In questa ultima foto su Instagram, Francesco Totti mostra un fisico scultoreo a 43 anni e ruba la scena a sua moglie Ilary Blasi.

Una foto social che, diciamoci la verità, lascia a bocca letteralmente tutti. Molto attivo sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, Francesco Totti ha deciso di condividere uno scatto in costume davvero ‘impressionante’. Anche per la famosissima ed apprezzatissima famiglia romana sono iniziate le vacanze, lo abbiamo raccontato in un nostro recentissimo articolo. E così, oltre ad ammirare una splendida e bellissima Ilary Blasi in tema ‘animalier’, anche l’ex capitano giallorosso ha voluto condividere uno scatto più che incredibile. È sulla barca, proprio come sua moglie, il buon Francesco. E ai suoi followers mostra un fisico più che scultoreo. Insomma, come si suol dire: avere 43 anni, ma non sentirli affatto! Siete proprio curiosi di sapere di che cosa stiamo parlando nel minimo dettaglio? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Francesco Totti, fisico scultoreo a 43 anni: lo scatto su Instagram

Con un profilo social che conta quasi due milioni di followers, Francesco Totti è solita condividere ed interagire con i suoi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, qualche tempo fa. Quando, tramite un’Instagram stories, l’ex capitano giallorosso ha raccontato di aver perso un orologio di valore al quale, tra l’altro, era molto legato. Assicurando, tra l’altro, a chiunque l’avesse trovato che sarebbe andato in prima persona ad andarlo a recuperare, E lo ha ribadito anche pochissime ore fa. È in vacanza con la sua famiglia, come dicevamo precedentemente. Ed è è proprio per questo motivo che non si è affatto trattenuto dal condividere con i suoi sostenitori una foto davvero incredibile. È in costume sulla barca, eppure gli occhi di tutti non possono fare a meno di notare il suo fisico scultoreo. Alla soglia di ben 43 anni, diciamoci la verità, il marito di Ilary Blasi decanta di una forma fisica davvero da invidiare. Ma bando alle ciance! Vediamo molto più da vicino di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Siete rimasti anche a voi a bocca aperta, vero? Beh, non possiamo affatto darvi torto, c’è da ammetterlo! Anche perché, parliamoci chiaro, i risultati di una vita trascorsa dietro ad un pallone e allenamenti costanti, si vedono davvero alla grande, no?