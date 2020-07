Ilary Blasi distesa al sole in barca: la conduttrice posa in barca in modo seducente, con le gambe chilometriche… è boom di like e commenti positivi

Ilary Blasi certamente è una di quelle conduttrici che sa sempre come far parlare di se, anche quando non è impegnata con qualche progetto lavorativo in televisione. Quest’anno l’abbiamo vista alle prese con gli Eurogames, che fino a qualche anno fa erano ‘Giochi senza frontiere’. La conduttrice è stata impegnata diverse settimane con il programma prima dell’arrivo del Coronavirus e quindi il conseguente lockdown che ci ha costretti in casa. C’è da dire che questo è stato il primo anno che la conduttrice non si è occupata di condurre il Grande Fratello Vip, che da quando ha visto la luce della versione Vip, è sempre stato condotto dalla Blasi. La donna però dopo diversi anni ha deciso di abbandonare il timone del noto programma per lasciarlo all’amico ed ex opinionista Alfonso Signorini. L’uomo ha accettato di buon grado l’offerta e ha condotto egregiamente questa edizione così significativa dal punto di vista storico.

Ilary Blasi distesa al sole in barca: posa seducente e gambe chilometriche

Ilary Blasi non smette mai di far parlare di sé e se non è per una questione lavorativa, lo è certamente per una questione personale! La conduttrice e showgirl continua incessantemente a far parlare di sé per il suo stile decisamente molto alla moda e la sua bellezza disarmante. In questi giorni si trova in vacanza su un’imbarcazione e c’è da dire che sta facendo letteralmente impazzire i suoi followers con i suoi look audaci e il fisico invidiabile. Nel corso delle ultime serate ha sfoggiato dei look davvero inediti con dei capi di abbigliamento che siamo certi che tra un po’ saranno copiatissimi dalle più giovani. Sappiamo tutti infatti che la Blasi è una vera e propria esperta di tendenze!

Sono diversi giorni ormai che il suoi profilo Ufficiale Instagram pullula di like e commenti positivi per i suoi look, e non c’è da stupirsi se lo scatto di oggi pomeriggio in costume abbia attirato l’attenzione di tutti. La donna appare bellissima con un costume intero a fantasia animalier. La posa è super seducente con le gambe chilometriche messa in bella mostra ed è inevitabile la pioggia di like e commenti positivi da parte dei followers della donna!