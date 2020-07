Chi è la fidanzata di Irama: Victoria Stella, età, Instagram e lavoro

Chi è la fidanzata di Irama, Victoria Stella Doritou: cosa sappiamo su di lei, che lavoro fa e da quanto tempo stanno insieme?

Irama è un cantante molto apprezzato soprattutto da un pubblico giovane. Nato artisticamente con diversi anni di gavetta, tra cui una partecipazione a Sanremo Giovani diversi anni fa, il botto lo ha ottenuto quando ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2017. Oggi oltre al successo pare che abbia anche trovato l’amore. Chi è la fidanzata di Irama allora?

Non è più chiaramente Giulia De Lellis con cui ha avuto un piccolo flirt prima del Festival di Sanremo. Lei è tornata tra le braccia di Andrea Damante e Irama ha trovato la sua metà in Victoria Stella Doritou. Chi è?

Mediterranea, il singolo di Irama

Chi è Victoria la fidanzata di Irama

Filippo Maria Fanti, vero nome di Irama, si è fidanzato con Victoria Stella Doritou. Nata in Grecia, come riporta Velvet Gossip, classe 1997, la ragazza del cantante di Nera e Arrogante, è una modella affermata e la conosciamo anche perché pare che abbia avuto una storia con l’ex tronista Andrea Zelletta. Oggi Victoria sta con Irama, da diversi anni. Sono usciti allo scoperto nel 2019 dopo essere stati beccati insieme in un hotel di Parigi. La loro storia d’amore sembra essere molto forte e poco prima del lockdown hanno festeggiato un anno di amore.

Non è facile trovare scatti di loro due insieme sui social. Il profilo di Irama è praticamente dedicato solo a lui e al lancio delle canzoni e degli album musicali che sta creando. Sul profilo Instagram di Victoria invece si trova qualche scatto in più che la ritrae insieme a Irama.

Spesso ci sono dediche d’amore, come in occasione dell’anniversario, ma anche simpaticissimi scatti che raccontano di una storia d’amore normale, tra due ragazzi che seppur famosi non hanno rinunciato a vivere la loro relazione nel modo più emotivamente normale possibile.