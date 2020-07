Jeremias Rodriguez è innamorato di nuovo: il famoso personaggio televisivo ha presentato ai suoi migliaia di follower la sua nuova fidanzata Deborah Togni! Ecco chi è la giovane che ha stregato il cuore dell’argentino.

Il famoso argentino, ex concorrente del Grande Fratello VIP e de L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez si è lasciato alle spalle le precedenti storie d’amore per aprire il suo cuore ad una giovane e bellissima ragazza. Jeremias Rodriguez è balzato sulla cima della cronaca rosa quando in Honduras ha conosciuto Soleil Stasi: tra loro è scoppiata subito una scintilla. La loro storia è durata quasi un anno: a distanza di mesi il giovane ha mostrato ai suoi fan la sua nuova fidanzata. Si chiama Deborah e vive e lavora a Milano. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Deborah Togni, chi è la fidanzata di Jeremias Rodriguez: cosa fa nella vita e come si sono conosciuti

Deborah Togni è la nuova fidanzata di Jeremias Rodriguez: dal suo profilo Facebook abbiamo scoperto che è nata il 21 novembre (manca l’anno di nascita) ed è un assistente di volo per la compagnia Neos Air. Sul web si legge che vive a Milano ed ha conosciuto il noto argentino tramite amici in comune. Tra i due è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine tanto che è già entrata ‘in famiglia’: era presente anche lei al compleanno dell’imprenditore, Gianmaria Adinolfi, nuovo compagno di Belen Rodriguez. Deborah ha dei splendidi occhi chiari ed un fisico da urlo: con i suoi tratti distintivi ha fatto perdere la testa all’ex gieffino ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Jere poche ore fa ha pubblicato la prima foto di coppia sul suo account Instagram. “Quanto è bello dire grazie?” scrive come didascalia, i loro occhi sembrano davvero felici.