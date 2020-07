La storia di Cassandra emoziona il web: la malattia e il sogno “Amici”

La storia di Cassandra, cantante ventunenne di origini napoletane, ha emozionato il web: la giovane è affetta da una grave malattia e sogna “Amici”

Si chiama Antonia Cassandra Capasso, ha 21 anni, è nata a Napoli e nei giorni scorsi è diventata virale sul web. La giovane sta lottando contro una grave malattia, la leucemia, ma non ha mai perso il sorriso e la voglia di andare avanti. La napoletana ha un grande sogno, fare il provino per il talent show “Amici“, che aveva in programma prima di scoprire di dover sostenere alcuni cicli di chemioterapia. Cassandra, però, non si arrende e dichiara: “Procederò sicuramente anche se starò a pezzi, me la faccio lo stesso la cantata“. Oggi la giovane cantante saprà se potrà sostenere il provino per il talent show di Canale 5.

Cassandra, la malattia e il sogno Amici

La storia di Cassandra è diventata virale sul web ed ha emozionato veramente tutti. La giovane napoletana si trova all’ospedale Cardarelli e sta affrontando un ciclo di chemioterapie per battere una grave malattia come la leucemia. Nonostante questo, però, la ragazza non perde il sorriso e soprattutto la voce. Ripresa da un infermiere nella sua stanza d’ospedale, Cassandra mostra al mondo intero la sua voce e la sua grinta, mandando un messaggio a Maria De Filippi. Il sogno della napoletana, infatti, è quello di sostenere il provino per il celebre talent show di Canale 5. Un sogno che però dipende soprattutto dalla sua malattia. Oggi la ragazza ha il prelievo di midollo per capire se il terzo ciclo di chemioterapia è andato a buon fine. Dalla risposta del prelievo dipenderà anche la possibilità di poter sostenere il tanto agognato provino. Cassandra, però, non si arrende e dichiara che, seppur dovesse andar male, lei vuole cantare e cercherà di ogni modo di sostenere il provino per il talent show di Maria De Filippi: “Me lo faccio lo stesso la cantata“, dice sorridendo.

Nel frattempo, la napoletana ha già conquistato il web e il video è diventato virale in poche ore. La sua voce soave, il suo graffiato, ma soprattutto la sua grinta, la determinazione e la voglia di non mollare hanno conquistato le persone che in questi giorni stanno pregando per lei. Il sogno di Cassandra è diventato il sogno di tutti. Tutte le persone che si sono emozionate con il suo video desiderano vedere la napoletana sul palco di Amici. Oggi arriverà la risposta tanto attesa e la speranza è che sia positiva.