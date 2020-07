Pago torna in tv? Indiscrezione bomba, a parlarne è Miriana Trevisan

Pago torna in tv? Indiscrezione bomba, a parlarne è l’ex moglie del cantante, Miriana Trevisan.

È stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Pago, che nella casa più spiata della tv si era ricongiunto a Serena Enardu. Qualcosa, però, è andato storto e, dopo qualche mese dalla fine del reality, i due si sono separati nuovamente. Oggi, la coppia sembra essere sempre più distante ed entrambi proseguono con le loro vite. Per Pago, è un periodo ricco di novità, caratterizzato dal suo nuovo singolo ‘Tu lo sai’ e dall’uscita del suo primo libro, ‘Vagabondo d’amore’. Ma non è tutto…Negli ultimi giorni, sul web impazza la voce secondo cui Pago tornerà presto in tv. E, stavolta, non si tratta di un reality. Ospite di Francesco Fredella a RTL 102.5, l’ex moglie del cantante Miriana Trevisan sembra aver confermato l’indiscrezione. Scopriamo di più!

Pago torna in tv? Indiscrezione bomba su Tale e Quale Show: le parole di Miriana Trevisan

Pago è pronto a tornare in tv? Dopo l’esperienza a Temptation Island Vip e al Grande Fratello Vip, sembra proprio che per il cantante sia in arrivo una nuova avventura. Stavolta, però, niente reality o gossip: Pago sarebbe uno dei concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show! Proprio così, il programma di Carlo Conti che, da anni, appassiona il pubblico con esibizioni e performance spettacolari. Un’esperienza perfetta per Pago che, oltre che cantante, è abile anche nelle imitazioni. A confermare questa voce è stata Miriana Trevisan, ex moglie del cantante, a RTL 102.5. Sulla possibilità di vedere Pago a Tale e Quale Show, Miriana si è espressa così: “L’ho visto abbastanza felice, mi ha detto che dovrebbe essere così. Quello poi è il suo pane quotidiano, lui è bravissimo anche ad imitare!”. Insomma, nulla è ancora ufficiale, ma le parole della Trevisan fanno ben sperare.

Un’esperienza del tutto nuova per Pago, che potrà mettersi in gioco e mostrare il suo talento in una delle trasmissioni Rai più amate e seguite degli ultimi anni. E voi, sareste felici di rivederlo in tv nel cast di Tale e Quale Show?