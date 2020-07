Raffaella Fico ritrova l’amore: chi è il fortunato fidanzato

Raffaella Fico ritrova l’amore: la modella paparazzata dal settimanale “Chi” insieme ad un uomo, ecco chi è il fidanzato fortunato

Raffaella Fico è una modella e showgirl di origini napoletane. La donna, nata a Cercola il 29 gennaio 1988, è divenuta famosa dopo la partecipazione all’ottava edizione del Grande Fratello. La napoletana venne eliminata alla decima puntata, ma conquistò il pubblico con il suo charme e il suo carisma. Il reality show regalò una grande fama alla modella, che in seguito entrò nel cast di Lucignolo e Colorado. Nel 2011 ha partecipato all’Isola dei Famosi, mentre nel 2014 a Tale e Quale Show. Le sue ultime apparizioni televisivi sono state lo scorso anno a Storie italiane nel ruolo di opinionista.

Raffaella Fico, chi è il fidanzato

Nel passato della Fico ci sono molti uomini famosi. La napoletana è riuscita a stregare uno dei calciatori più forti di sempre, Cristiano Ronaldo, con il quale è stata fidanzata circa undici mesi. Dopo la relazione con CR7, la Fico è caduta tra le braccia di Mario Balotelli. I due sono stati fidanzati dal giugno 2011 all’aprile 2012. Il 2 luglio 2012, la Fico ha dichiarato di essere incinta di qualche mese e che il padre del futuro nascituro fosse l’ex-fidanzato Balotelli. La figlia, chiamata Pia, è nata il 5 dicembre 2012 a Napoli, ma è stata riconosciuta ufficialmente da Balotelli solamente il 5 febbraio 2014, al termine di una controversia mediatica sfociata in un procedimento giudiziario contro di lui. Dopo la controversa storia con Balotelli, la modella è stata fidanzata con il procuratore sportivo Alessandro Moggi, ma anche con lui è finita dopo solo due anni.

Adesso la Fico è finalmente ritrovato l’amore. La modella è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di un altro uomo. Si tratta di Giulio Fratini, ricco imprenditore fiorentino inserito nella classifica di Forbes dei cento talenti under 30. Fratini è erede di una famiglia facoltosa: al nonno si deve la nascita del marchio di jeans Rifle. Giulio è originario di Campi Bisenzio (Firenze) ed ha 34 anni. Lavora nell’ambito della moda e del lusso e si occupa anche della gestione di una catena di alberghi a cinque stelle, Wtb Hotels. Inoltre, possiede una collezione di orologi considerata la più grande al mondo, con un totale di circa 2 mila esemplari, per un valore di un miliardo di euro. Fratini è stato paparazzato insieme alla Fico nella Costiera amalfitana, dove i due sono in vacanza.