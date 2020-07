Il sesso fa bene al nostro spirito, ma anche al nostro corpo e alla nostra pelle. Ecco cosa succede alla pelle se non si fa l’amore da tanto tempo.

Che fare l’amore faccia bene non è una novità. Sono svariati gli studi scientifici che hanno provato come il sesso dia un impulso positivo al nostro sistema nervoso, immunitario e al nostro fisico in generale. Ciò che forse non tutti sapevano è che fa bene anche alla pelle. Anzi, benissimo! A raccontarlo è Corinna Rigoni, dermatologa e Presidente dell’Associazione DDI (Donne Dermatologhe Italia) a Vanity Fair in una bella intervista che prende le mosse da una ricerca preoccupante. Alcuni mesi fa era emerso infatti che per le nuove generazioni il sesso fosse ormai passato di moda, sostituito dal piacere virtuale di fare scroll su Instagram o sui principali social.

Il sesso incide sul tono della pelle

A dire quindi quanto sesso manca nella tua vita o da quanto tempo non stai facendo l’amore è proprio la pelle. Non solo per una questione legata all’acne che invece può perdurare tutta la vita per problemi ormonali. Il poco sesso si legge sulla pelle che può risultare molto poco luminosa, ma anche visibilmente spenta e con una mimica facciale più aggressiva.

I benefici nel fare l’amore

Avere una vita sessuale più attiva e regolare porta quindi a diversi effetti benefici: pelle più luminosa, distensione delle rughe e anche un effetto benefico sul sistema immunitario che ha picchi di positività quando ci si sente amati.

La pelle poi ha bisogno di essere idratata e con un incremento di produzione di estrogeni legati al sesso, ci sarà anche una evidente rigenerazione cellulare.

In ultimo, tra i lati positivi che vanno di pari passo con una vita sessuale attiva, c’è la riduzione dei livelli di cortisolo, il famigerato ormone dello stress. Sempre come spiega la dottoressa Corinna Rigoni a Vanity Fair, diminuendo questo ormone, aumentano le endorfine che ci fanno sentire bene e più felici e sono come un botox naturale per la nostra pelle che si distende immediatamente.

La qualità più che la quantità

Sia chiaro però. Non importa quante volte si fa l’amore con il proprio partner, ma la qualità dell’atto stesso. Deve far sentire bene, appagati ed essere quindi qualitativamente elevato.

La passione, il desiderio, così come la risata se fatte in modo giusto e sentite dal profondo del cuore, portano moltissimi benefici, più di ogni crema anti rughe che abbiate mai provato.