Stefano De Martino ha finalmente svelato tutta la verità su Mariana Rodriguez: le parole dell’ex ballerino napoletano a Made in Sud.

In queste ultime settimane, lo sappiamo, Stefano De Martino ha fatto molto chiacchierare per la sua vita privata. Definitivamente conclusa la sua storia d’amore con Belen Rodriguez, il ballerino napoletano è stato al centro dell’attenzione di tutti per la notizia di un presunto tradimento con Alessia Marcuzzi. Nonostante l’indiscrezione sia stata clamorosamente smentita dai diretti interessati, però, l’ex ballerino di Amici ha continuato a stare al centro del gossip dopo essere stato avvistato, stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, in compagnia della giovanissima Rodriguez. Ebbene si. Così come la sua ex moglie, sembrerebbe che anche il bel De Martino abbia ampliato i propri interessi. Ecco, ma è davvero così? Fino a questo momento, Stefano aveva preferito non proferire parole al riguardo. Nel corso della puntata di ieri di Made in Sud, invece, l’ex marito di Belen ha raccontato tutta la verità. Ecco di che cosa parliamo.

Stefano De Martino, la verità su Mariana Rodriguez: le sue parole

Come ogni settimana, anche ieri, Lunedì 13 Luglio, è andata in onda una nuova puntata di Made in Sud. Durante la quale Peppe Iodice, noto ed amato comico napoletano, non ha potuto fare a meno di prendere in considerazione gli ultimi gossip che, in questi giorni, sono ruotati intorno a Stefano De Martino. Dopo il bacio passionale di Belen Rodriguez con Gianmaria Antinolfi, sembrerebbe che anche l’ex ballerino di Amici abbia ampliato i suoi interessi versi un’altra Rodriguez: Mariana. I due, come dicevamo precedentemente, sono stati paparazzati insieme in barca dal settimanale ‘Chi’. E, sebbene non erano affatto da soli, sembrerebbe che Stefano abbia un reale interesse verso la giovane venezuelana. Ecco, ma è davvero così? A distanza di una settimana dalla diffusione della notizia, il bel De Martino ha raccontato tutta la verità.

Stando a quanto si apprende delle parole di Stefano De Martino nel corso della puntata di Made in Sud di Lunedì 13 Luglio, sembrerebbe che il presunto flirt con Mariana Rodriguez non sia affatto reale. ‘Non è vero’, ha detto il napoletano in diretta televisiva a Peppe Iodice. Ma non solo. Sempre durante lo sketch comico, il bel De Martino ha anche affermato che la storia dell’Ipad e di come ha scoperto Belen del tradimento è tutto finto.

‘Perché non ti fidanzi con una napoletana?’

Sapete come ha risposto Stefano a questa domanda ben precisa di Peppe Iodice? ‘Magari’, ha detto De Martino. Chissà, magari alla sua corte, molto presto, vedremo una bella campana? Chi lo sa! Non ci resta che scoprirlo!